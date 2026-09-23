Inés Hernand irrumpe en RTVE en pleno desahucio de Maricarmen y clama por el trato de la Policía: "Me han arrastrado"

Es, sin lugar a dudas, la noticia del día y por eso en 'Mañaneros 360' se han volcado en directo con el desahucio de Maricarmen, la mujer de 87 años a la que se ha desalojado de su casa en la calle Alcalde Sainz de Baranda de Madrid, ante la negativa del fondo de inversión que compró el inmueble a prorrogar su contrato. Y el programa presentado por Adela González y Jesús Cintora ha conectado en directo con Inés Hernand, que era uno de los rostros famosos que ha estado apoyando a la mujer en las últimas horas.

La presentadora de RTVE se desplazó hasta el domicilio de Maricarmen durante la tarde-noche del martes y ha estado acompañando a todos los activistas congregados allí para evitar el desahucio de la anciana. En su conexión con 'Mañaneros 360', la también abogada ha aprovechado para denunciar el trato policial y la injusticia que se ha cometido con una mujer de 87 años a la que se le ha echado de su casa después de 71 años pagando religiosamente.

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"Nuestra compañera Inés Hernand ha sido de las primeras que ha sido desalojada esta mañana", ha explicado Adela González antes de conectar con Alberto Catalán, que se encontraba junto a la presentadora del 'Benidorm Fest' y 'Ordena tu vida'. "Somos 400 personas las que llevamos más de 14 horas aquí justo en la puerta de la casa de Mari Carmen. Hemos estado cuatro horas sentados de forma pacífica tal y como contempla la Constitución en el artículo 21.1. No vamos armados, no hemos hecho en ningún momento ningún desafío a la autoridad y en un momento determinado después de una hora de negociación con la comisión judicial se han acercado y nos han ido retirando uno a uno", ha empezado relatando la comunicadora.

"En mi caso me han cogido por la sudadera y por todo, no han tenido ningún tipo de cuidado ni de trato, estaban jocosos riéndose, nos han llamado gilipollas en varias ocasiones. A mí concretamente me han cogido de la sudadera y me han arrastrado, cuando vas andando te hacen la zancadilla y te dicen que a ver si dejas de hacer el gilipollas. Tengo la mano marcada. Yo no he ofrecido ningún tipo de resistencia en ningún momento", ha seguido denunciando mostrando como tenía el cuello con marcas rojas.

Justo después, su compañero Lucas, ha insistido en que "han entrado con mucha violencia y cuando ya estábamos fuera del cordón humano nos empujaban al suelo y han intentado romper las muñecas". "Es una puta vergüenza porque no se pueden hacer esas prácticas sobre todo cuando estás haciendo un asentamiento pacífico", ha sentenciado Inés Hernand al respecto sobre el trato que han recibido por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

"Estamos aquí hay que recordar porque van a echar a una mujer de 87 años que lleva 70 años pagando la renta religiosamente, además de tener 40 años cotizados. A esta señora la están abocando a morir directamente. Y esto es lo que ha acordado un fondo buitre de capital extranjero para poder vender estas casas y poder especular con ellas. No olvidemos por lo que estamos aquí", ha querido reivindicar la presentadora de RTVE.

🔴 "Hoy le ha pasado a Maricarmen, pero mañana le puede pasar a cualquier persona".



⭕️ "13 grupos de inversión acumulan 100.000 viviendas en alquiler en este país".



▶️ "Esto es culpa del Gobierno regional y del Gobierno central".@InesRisotas, en #Mañaneros23S pic.twitter.com/2pLJgE0qFi — Mañaneros 360 (@MananerosTVE) September 23, 2026

Inés Hernand ha confirmado que Maricarmen está "fatal" y que ya no sabe que hacer porque además no tiene a donde ir ni hay ninguna administración haciéndose cargo de su situación. "Es muy indignante. ¿Cómo se va a sentir? Esto es una cuestión de justicia social y no nos podemos creer lo que está haciendo la policía con los más de 400 que estamos ahí de forma pacífica. No nos lo podemos creer, no nos podemos creer estos antidisturbios, esto es inédito. Yo vengo de hacer sentadas, 15M y cosas pacíficas, y no lo entiendo", ha seguido clamando la presentadora tras haber podido hablar con la propia Mari Carmen en las últimas horas en una entrevista para 'Las mañanas de RNE' con Juan Ramón Lucas.

"Hoy le ha pasado a Maricarmen pero mañana le puede pasar a cualquier persona. Da igual que seas español, que hayas cotizado más de 40 años, que estés jubilado, que cobres una pensión, nada te garantiza nada para que te echen. Las leyes no garantizan nada y esto es culpa del gobierno regional y del gobierno central, de los dos. Y al alcalde ya es que ni le nombramos", ha sentenciado Inés Hernand en 'Mañaneros 360' señalando así a los culpables de esta demoledora situación.