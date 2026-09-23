El público dicta esta atronadora sentencia a la vuelta de Belén Esteban a Telecinco, con un comentario muy repetido

Mediaset ha detonado la bomba este miércoles anunciando el regreso de Belén Esteban a Telecinco con una "gran entrevista" en 'De Viernes' el próximo 25 de septiembre. Una reaparición que se producirá en plena guerra con Juls Janeiro y María José Campanario y que implicará su retorno a la cadena después de tres años, es decir, cuando se canceló 'Sálvame'.
Un movimiento de especial calado en el grupo de comunicación, pues supone levantar la veda definitivamente a un rostro paradigmático del universo al que se decidió dar carpetazo en junio de 2023 después de más de catorce años ininterrumpidos en antena. También significa un paso más en la recuperación del verdadero ADN del canal.
Más información
Además, no solo hablamos de su vuelta a Telecinco después de más de tres años; también se trata de su renacer en la pequeña pantalla en términos generales tras abandonar su periplo en TEN y participar en el talent show 'Top Chef: Dulces y famosos' en La 1 de RTVE. Desde entonces, la televisiva se había alejado del foco mediático por completo.
Un foco que ha recobrado ahora con los ataques de Juls Janeiro de las últimas semanas y al volver a entrar en escena la Campanario. Por eso, este retorno adquiere un interés por partida doble. Sin obviar tampoco los careos a los que ha de hacer frente con los distintos colaboradores que integran el plantel de 'De Viernes'.
En cuanto Mediaset ha hecho oficial el anuncio televisivo del día, las redes sociales han estallado. El furor ha sido generalizado ante este acontecimiento. Muchos no dudan en señalar que asistimos a un auténtico "belenazo" y estos son algunos de los comentarios más repetidos en 'X': "vuelvo a sintonizar Telecinco después de mucho tiempo" o "por fin hacéis algo bien".
En medio de la euforia que ha despertado la entrevista, otros usuarios van más lejos e hiperbolizan afirmando que se trata del “acontecimiento del siglo”.
Sigue toda la información de El Televisero desde Facebook, X o Instagram
Sobre la firma
Soy redactor, editor y subdirector de El Televisero, portal televisivo de referencia con 16 años de historia.