El público dicta esta atronadora sentencia a la vuelta de Belén Esteban a Telecinco, con un comentario muy repetido

Mediaset ha detonado la bomba este miércoles anunciando el regreso de Belén Esteban a Telecinco con una "gran entrevista" en 'De Viernes' el próximo 25 de septiembre. Una reaparición que se producirá en plena guerra con Juls Janeiro y María José Campanario y que implicará su retorno a la cadena después de tres años, es decir, cuando se canceló 'Sálvame'.

Un movimiento de especial calado en el grupo de comunicación, pues supone levantar la veda definitivamente a un rostro paradigmático del universo al que se decidió dar carpetazo en junio de 2023 después de más de catorce años ininterrumpidos en antena. También significa un paso más en la recuperación del verdadero ADN del canal.

Además, no solo hablamos de su vuelta a Telecinco después de más de tres años; también se trata de su renacer en la pequeña pantalla en términos generales tras abandonar su periplo en TEN y participar en el talent show 'Top Chef: Dulces y famosos' en La 1 de RTVE. Desde entonces, la televisiva se había alejado del foco mediático por completo.

Un foco que ha recobrado ahora con los ataques de Juls Janeiro de las últimas semanas y al volver a entrar en escena la Campanario. Por eso, este retorno adquiere un interés por partida doble. Sin obviar tampoco los careos a los que ha de hacer frente con los distintos colaboradores que integran el plantel de 'De Viernes'.

En cuanto Mediaset ha hecho oficial el anuncio televisivo del día, las redes sociales han estallado. El furor ha sido generalizado ante este acontecimiento. Muchos no dudan en señalar que asistimos a un auténtico "belenazo" y estos son algunos de los comentarios más repetidos en 'X': "vuelvo a sintonizar Telecinco después de mucho tiempo" o "por fin hacéis algo bien".

En medio de la euforia que ha despertado la entrevista, otros usuarios van más lejos e hiperbolizan afirmando que se trata del “acontecimiento del siglo”.

Vuelve Belén Esteban a @mediasetcom vuelve la televisión si señor!!! — L. Laviude🇪🇸 (@Donalaviude) September 23, 2026

Obviamente este viernes no se hace plan. Toca ver Belenazo después de tantos años. pic.twitter.com/rZIHTEtQoP — ₕʸᴰᵣₒ (@hydrochl0r1de) September 23, 2026

POR FIN MEDIASET HACIENDO ALGO BIEN https://t.co/MkhWx0VOcn — GOSSIP BOY (@JuanjoCotilla) September 23, 2026

estoy ALUCINANDO



Jamás pensaría que llegaría este día



POR FIN HACÉIS ALGO BIEN @mediasetcom @deviernestv https://t.co/1wypxrVJBW — ADOROMIVIDA (@DIOSAPELITOZ) September 23, 2026

vuelvo a sintonizar t5 tras mucho tiempo https://t.co/EJR7fzli5T — Ouail💫 (@OuailSuesKING_) September 23, 2026

ESTO EN TÉRMINOS POP ES COMO CUANDO SE ANUNCIÓ LA VUELTA DE AMAIA A LODVG https://t.co/NAJi2J5UM3 pic.twitter.com/FTPJ38hxwp — televisivok (@televisivok) September 23, 2026

La primera vez en mucho tiempo que voy a ver Telecinco con ganas !! Asi si ! https://t.co/jJb2nL4Dsz — Jorge (@JorgeCaler87_) September 23, 2026

Este viernes Belén Esteban reencontrándose con:

- Ángela Portero

- Antonio Rossi (recordemos que acabaron peleados por un motivo que Belén nunca ha contado)

- Terelu



PFFF PELOS EL PROGRAMÓN QUE SE VIENE EL VIERNES pic.twitter.com/iAsmE5e3d9 — el salvamista cotilla | VUELVE BELÉN A T5 🔥 (@elfrikidelatv_) September 23, 2026

La vuelta de Belén Esteban a Telecinco puede ser el acontecimiento más fuerte que presenciemos en este siglo. pic.twitter.com/CcR847aKKy — comentemoslo 🎪 (@comentemoslo) September 23, 2026

💣 💣 BOMBAZO INFORMATIVO



Belén Esteban se sienta ESTE MISMO VIERNES EN TELECINCO PARA CONCEDER UNA ENTREVISTA. #DeViernes pic.twitter.com/4oMK86ePCa — ⚪️⚫️• TodoSalseO • (@TodoSalseos) September 23, 2026

Indescriptible las ganas que tengo de ver esta entrevista, encuentro con Lydia, Terelu cagada delante de ella, hablando de Juls… https://t.co/SNDD7XGgOA — El De La D (@_eldelad) September 23, 2026

DIOS MÍO ESTO ES GIGANTE https://t.co/aWowbzNzak — アーロン❤️‍🩹 (@aaronferreroo_) September 23, 2026

Tengo ganas de que llegue el viernes para ver De Viernes



¿Me explicáis esto? — El Realista de VUELVE BELEN (@elrealiistaa) September 23, 2026

espero una gran entrevista, algo que sea directo y sin filtros, que opine de TODO y de TODOS y que no decepcione, que se pringue hasta el cuello de todas las polémicas de actualidad y que reparta caña para todos los que han aprovechado su ausencia para cebarse contra ella… https://t.co/h8BTrKnNml — PAPELA💫🕊 (@lapapela_) September 23, 2026