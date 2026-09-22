La publicidad y Ana Rosa Quintana parecen 'enemigos íntimos'. La comunicadora de Telecinco ha usado el altavoz que posee en las mañanas del canal de Mediaset para volver a criticar públicamente la exceso de ocupación publicitaria que existe, desde su punto de vista, en el programa que comanda.

No es la primera vez que la veterana presentadora realiza manifestaciones similares. Ya ocurrió particularmente durante su periplo en la franja vespertina con 'TardeAR'. Entonces, atribuyó sus exiguos resultados de audiencia y sus habituales derrotas frente a 'Y ahora Sonsoles' a los largos bloques comerciales.

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Así, la carga publicitaria siempre ha sido un pretexto recurrente para Ana Rosa Quintana a la hora de defender y justificar los rendimientos de los formatos que conduce o produce con su factoría Unicorn Content cuando estos han sido bajos o sensiblemente inferiores a las expectativas.

De hecho, respecto a 'El programa de AR', la periodista ha declarado en recientes entrevistas que se mide exclusivamente con las televisiones privadas (Antena 3 o La Sexta) y no con La 1 de RTVE, que es el canal que ostenta el liderazgo actualmente en la franja matinal gracias a la potencia de 'La hora de La 1' de Silvia Intxaurrondo y de 'Mañaneros 360', debido a la ausencia de publicidad en su oferta.

No obstante, este martes, Ana Rosa Quintana ha ido un paso más allá al elevar su queja en riguroso directo y de una forma muy nítida. Ha ocurrido en el momento en el que ha tenido que precipitar el final de la conexión con Federico Jiménez Losantos para dar paso a un extenso bloque: "Me voy otra vez a publicidad. Esto ya sabes como es... Hacemos contenido para poner algo entre las publicidades".

Una expresión de malestar sin rodeos porque dicha pausa se ha extendido desde las 11:17 hasta las 11:35 horas (18 minutos de duración). Algo que, efectivamente, afecta de lleno a los registros de audiencia pero que es imprescindible para poder financiar una cadena privada y, de paso, el coste que representan tanto ella como todos sus programas en la parrilla ('La mirada crítica', 'El programa de AR', 'El Tiempo Justo', 'Vamos a ver', 'El verano se mueve' y 'Fiesta'). De ahí que la protesta resulte, como mínimo, de lo más paradójica.