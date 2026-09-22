El Gran Wyoming hace este alegato y una curiosa comparación al referirse al sonado lapsus de Ayuso al hablar del ático de lujo

El Gran Wyoming ha ironizado en la última emisión de 'El Intermedio' en La Sexta con la última metedura de pata de Isabel Díaz Ayuso. Y es que la presidenta de la Comunidad de Madrid cometió un sonado lapsus ante los medios de comunicación cuando le preguntaron por la polémica en torno al ático.

Después de que la primera subasta quedara desierta, el ático de lujo que la Comunidad de Madrid compró en el barrio de Chamberí vuelve a estar a la venta por 6,7 millones de euros. Un tema del que, ante la falta de explicaciones, los periodistas preguntaron a Ayuso quien, visiblemente nerviosa, denunciaba una campaña orquestada contra ella por parte de la oposición madrileña y el Gobierno de Pedro Sánchez.

Mientras la líder del PP respondía ante los medios de comunicación, hizo referencia al hotel que utilizó como alojamiento durante la pandemia. Y fue ahí cuando cometió el error: "Me pago un hotel con mi dinero público". Aunque rectificó inmediatamente, asegurando que quería decir "con mi dinero personal", el lapsus no tardó en correr como la pólvora por las redes sociales.

El Gran Wyoming compara a Isabel Díaz Ayuso con Gollum y firma un poderoso alegato

El Gran Wyoming ha utilizado el sarcasmo para manifestarse sobre la última de Ayuso, a quién ha llegado a comparar desde 'El Intermedio' con Gollum, el mítico personaje de 'El señor de los anillos'. "Una de dos, o se trata de un lapsus o el subconsciente ha hablado un poquito por ella", ha bromeado el presentador del programa de La Sexta.

Metiéndose en la piel de Gollum con la famosa escena del anillo ha espetado: "El dinero público es mío, mi tesoro, y con él podré comprarme todos los áticos de Madrid para vivir en uno cada día". "Pero Isabel, no debes hacer eso. El dinero público está para financiar la sanidad y la educación de los madrileños", ha recordado a modo de alegato, antes de volver a imitar al mítico personaje: "El ático es el tesoro, y el amo de la Moncloa quiere utilizarlo para acabar contigo y ocuparlo para hacer aquelarres con Bildu y Óscar Puente".

Aunque para Wyoming es "injusto" comparar a la presidenta madrileña con Gollum. Y es que, en su opinión, "se parece mucho más al ojo de Sauron, le encanta vivir en lo alto de una torre para vigilarlo todo", ha sentenciado el presentador de 'El Intermedio', antes de dar paso a Sandra Sabatés para que siguiera informando de las últimas novedades sobre el polémico ático.