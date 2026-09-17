Máximo Pradera se ha sumado a las críticas que Isabel Díaz Ayuso está recibiendo por cómo ha abordado el escándalo por la manipulación de las listas de espera en el Hospital Ramón y Cajal de Madrid. Sin embargo, el escritor y guionista ha ido más allá haciendo un análisis del discurso de la presidenta autonómica, destapando cómo se sirve de la polémica para desviar la atención con sus intervenciones.

En una serie de publicaciones en su perfil de X, el comunicador se ha referido a la sonada escena protagonizada por la política del PP durante una sesión de control en la Asamblea de Madrid. "La frase 'el bulo del culo' pronunciada por Isabel Díaz Ayuso en la Asamblea de Madrid no es un desliz casual. Forma parte de una estrategia comunicativa muy calculada que lleva años redefiniendo el lenguaje político institucional", ha comenzado explicando.

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Máximo Pradera desgrana la lógica tras el discurso de Ayuso en la Asamblea: "Búsqueda del titular y construcción del personaje"

Así, Máximo Pradera ha ido enumerando los pasos de su estrategia, el primer, la "búsqueda del titular". "Introducir expresiones coloquiales o malsonantes en el hemiciclo garantiza presencia inmediata en informativos, viralidad en redes sociales y, sobre todo, eclipsa el debate técnico de fondo (como las listas de espera en sanidad)", ha escrito el autor ante sus más de 168.000 seguidores en la plataforma.

1/3🧵 La frase "el bulo del culo" pronunciada por Isabel Díaz Ayuso en la Asamblea de Madrid no es un desliz casual. Forma parte de una estrategia comunicativa muy calculada que lleva años redefiniendo el lenguaje político institucional. pic.twitter.com/0ycvLwzHMw — Max Pradera 🚀 (@maxpradera) September 17, 2026

A continuación, ha descrito como la presidenta ha delimitado la "construcción de personaje" con este tipo de intervenciones. "Este registro busca proyectar una falsa espontaneidad y campechanía, conectando con un electorado que percibe la oratoria parlamentaria tradicional como un teatro distante, encorsetado e impostado", ha continuado explicando.

Así, Máximo Pradera ha emitido su sentencia sobre otra sonada escena de la sesión de control, en la que la presidenta ha asegurado que "prefiere a un rumano, por muy rumano que sea" que "a un español delincuente". "La sintaxis no engaña: parte de la base de que la condición de rumano es un estigma de entrada, un hedor de origen. Y la fórmula concesiva es demoledora: cuanto más profundo, o más arraigado sea ese origen más abyecto y repugnante le resulta el personaje en su escala de valores", ha subrayado el escritor.