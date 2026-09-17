'De Viernes' anuncia a sus tres invitados contra el estreno de 'La Voz' y cambia de horario esta semana en Telecinco

'De Viernes' afronta desde esta semana un importante recorte en su duración y pasará a empezar a las 22:55 horas en lugar de a las 21:50 horas como hacía hasta ahora. Un movimiento que llega después de que Telecinco haya decidido ofrecer antes una nueva entrega de 'First Dates' coincidiendo además con el estreno de la nueva edición de 'La Voz' en Antena 3 y con la ampliación de la emisión de 'Horizonte' a la noche de los viernes en Cuatro.

Ante este tijeretazo en su horario y perdurabilidad, 'De Viernes' se verá obligado a reducir también sus contenidos. De esta manera, para este viernes el programa presentado por Santi Acosta y Beatriz Archidona solo anuncia dos entrevistas y su tertulia semanal sobre 'Supervivientes All Stars'.

Para empezar, 'De Viernes' contará esta semana con uno de los personajes más buscados por todos los medios. Y es que Lucas González, el ex componente del dúo Andy y Lucas, protagonizará el scoop de la semana y reaparecerá en televisión donde hablará sin filtros de todo el proceso y mostrará por primera vez el resultado ante toda la audiencia. No obstante, cabe recordar que fue 'Y ahora Sonsoles' quién abrió su nueva temporada con la imagen de la nueva nariz del artista provocando un momento de tensión con Ana Obregón.

Además, 'De Viernes' cuenta en exclusiva con imágenes nunca vistas de los momentos previos y posteriores a la intervención. El cantante también hablará en esta entrevista de su relación con Andy Morales ante la guerra abierta que hay entre ellos. ¿Qué pasó realmente entre ellos? ¿Es cierto que llegaron a las manos? ¿Hay lugar para la reconciliación?

A todas estas preguntas responderá el artista en el scoop. Asimismo, María José, pareja del cantante, estará en el plató para comentar junto a los colaboradores y presentadores del programa su dura entrevista y su desgarrador testimonio sobre la polémica en torno al dúo musical.

Rocío Flores regresa a 'De Viernes'

Por otro lado, Rocío Flores volverá al plató de 'De Viernes' para abordar la terrible situación que ha vivido y denunciado públicamente después de que un matrimonio la increpara en plena calle.

Asimismo, la colaboradora hablará de su relación actual con su tía Gloria Camila Ortega tras el desencuentro que vivieron hace meses y si mantiene el contacto con José Ortega Cano. Además, aclarará por qué no estuvo en el balcón el día de la Virgen de Regla y valorará el papel de Rosa Benito en Honduras y las intervenciones de Amador y Rosario Mohedano en los platós. Por último, coincidiendo con el día en el que su abuela, Rocío Jurado, hubiera cumplido 83 años, recordará momentos icónicos de su vida y descubrirá aspectos desconocidos hasta ahora de la artista.

Por último, 'De Viernes' seguirá analizando la última hora en torno a 'Supervivientes All Stars 2026' y lo acontecido en su segunda gala este jueves. Para ello, el programa contará con Anabel Pantoja, Isa Pantoja, Beatriz Trapote, Karmele Marchante y Sebas Gallego como colaboradores así como la emisión de imágenes inéditas.