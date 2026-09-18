'Valle Salvaje', avance capítulo 490 del lunes 21 de septiembre: la desaparición de Victoria y la decisión de Rosalía en RTVE

En el próximo capítulo de 'Valle Salvaje', que La 1 emitirá el próximo lunes 21 de septiembre, Alejo le aclara todas las dudas a Luisa y le deja claro que fue Manuela quién le besó y se le echó encima sin que él pudiera reaccionar.

Después, Manuela le reconoce a Alejo que fue ella quién tomó la iniciativa con el beso pero que él no lo rechazó y que sabe que al sentir sus labios le gustó. Mientras, Francisco trata de saber que es lo que le echa para atrás a Martín de Leonor para no querer darle una oportunidad.

Mercedes advierte a José Luis delante de todos que Victoria ha desaparecido del Valle dejándoles descolocados. Y Atanasio le confiesa a Mercedes que quizás ha llegado el momento de dar parte a las autoridades.

José Luis le agradece a una de las doncellas que le haya ayudado a tender una trampa a Rosalía y dejarla mal parada ante su hijo Rafael y después le pide a don Hernando que sea discreto porque si su hijo se entera quedará en mal lugar.

Alejo se planta ante don Hernando ante su insistencia con que avance en su relación con Manuela y le deja claro que para él es algo inexistente. Y finalmente, Rosalía le anuncia a su hermana Leonor que se quiere marchar definitivamente del palacio.

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Valle Salvaje'?

En el último capítulo de 'Valle Salvaje', Rosalía insistía a su hermana Leonor que está aterrorizada ante la cena que va a compartir con todos los habitantes de la Casa Grande por petición de Rafael. Y su hermana llegaba a la conclusión de que lo que pretende es impresionar al duque.

José Luis compartía con Enriqueta que no sabe por qué el capitán Escobedo le señaló a él como el culpable de haber sido el que acusó a Mercedes del asesinato de Dámaso.

Asimismo, José Luis le reconocía a Alejo que está muy orgulloso de él y que ha sido muy sensato al elegir a Manuela como su nueva pareja y le hacía ver que está haciendo más por el porvenir de su familia que su hermano Rafael siendo el duque.

Mientras, Luisa no dudaba en hablar con Manuela y le preguntaba si es verdad que Alejo la besó y la hija de don Hernando trataba de saber si la doncella sigue enamorada de Alejo. Después, Alejo se encaraba con Manuela por su conversación con Luisa.

Bárbara afrontaba su primer baile entre nervios e ilusión y se reencuentra con doña Carla. La mujer le hacía ver que no tiene nada que temer y que lo único que tiene que hacer es disfrutar y pasárselo bien. En plena fiesta, la Salcedo de la Cruz llamaba la atención de un joven. Tras ello, Genaro Salazar de Villalobos le pedía un baile a Bárbara.

Amadeo hablaba con Martín y le hacía ver que no debería de dar alas a Leonor si de verdad no está interesado en ella como pareja pues podría hacer que la muchacha confunda sus sentimientos y piense que pueda haber algo entre ellos.