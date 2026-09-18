Belén Esteban responde sin medias tintas a si le ha llamado Mediaset para ser concursante de 'GH VIP'

Belén Esteban ha aclarado de una vez por todas cuáles serán sus próximos pasos profesionales tras una semanas cargadas de rumores sobre su supuesto regreso a la televisión. La antigua colaboradora de 'Sálvame' ha desmentido que Mediaset le haya ofrecido un contrato para reincorporarse tras un verano marcado por los constantes dardos entre Juls Janeiro y ella. A su vez, ha aclarado el motivo por el que no aceptaría concursar en 'Gran Hermano VIP' actualmente.

Tras un último mes lleno de especulaciones sobre el supuesto regreso de la de Paracuellos a Telecinco con una aparición en 'De viernes' además de su fichaje para la próxima edición de 'GH VIP', la antigua compañera de María Patiño ha zanjado todo lo que se rumorea sobre ella en un reciente encuentro con los medios. "Todo el mundo ha visto un contrato que yo no he visto", ha comenzado explicando ante los micrófonos de Europa Press.

Belén Esteban aclara la realidad tras su supuesto regreso a Mediaset: "No me ha llamado nadie para hablar"

"Es verdad que estoy muy contenta con mis redes, pero a mí no me importaría volver a la tele. Lo que pasa es que creo que la tele ya no me quiere", ha aclarado Belén Esteban, haciendo referencia a cómo desde su salida de 'No somos nadie' y su fin en 'Bake off', se ha centrado en grabar campañas con marcas e influencers como su principal canal de trabajo."Sí lo digo, porque no me ha llamado nadie para hablar", ha insistido sobre su situación actual.

🚨 Belén Esteban niega su vuelta a Mediaset



Afirma que su tiempo ya pasó, que no hay contrato con ‘GH VIP’ y que en televisión ya no la quieren

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Así, la que fue colaboradora de 'Ni que fuéramos' en TEN ha asegurado que nadie del grupo de Fuencarral ha levantado el teléfono para negociar nada con ella, pese a haberse situado en el centro de la polémica tras su guerra a través de redes con la hija de Jesulín de Ubrique. "Como dijo Julia Janeiro, hay que dejar a las nuevas generaciones pisar fuerte", ha añadido la televisiva a modo de dardo contra la influencer.

"Yo a 'Gran Hermano VIP' no voy a ir porque tengo a mi madre que me tengo que ocupar de ella", ha aclarado cuando le han preguntado sobre su especulado regreso al reality que ya ganó en 2015. "Cuando dejé la tele, porque a mí no me echaron, la dejé. Me fui el 17 de noviembre porque yo quise, no por que me echasen. Todo el mundo dice que a Belén Esteban la echaron de la tele y es mentira", ha rememorado Belén Esteban sobre su fin en la pequeña pantalla.

Y es que, pronto se cumplirá un año desde que "La Patrona" puso fin a su segundo proyecto en TEN junto a María Patiño tras el fracaso de 'La familia de la tele' en TVE. En ese entonces, anunció una salida temporal para grabar el concurso de repostería que más tarde protagonizaría en La 1, pero en enero 'No somos nadie' echó el cierre definitivo tras unos meses tratando de recuperar la fórmula de 'Ni que fuéramos' con importantes bajas como Chelo García-Cortés, Lydia Lozano, Víctor Sandoval y durante su último tramo, Kiko Matamoros.

"Yo tomé una decisión y ya está, pero lo que más echo de menos es la rutina, el día a día, porque hago mis colaboraciones pero es verdad que se echa de menos que te peinen, te pongan guapa...", ha recordado Belén Esteban sobre su determinación de alejarse de la pequeña pantalla tras más de dos décadas en los platós, asegurando que su madre es su principal prioridad en este momento.