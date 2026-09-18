'Supervivientes All Stars' avanza los contenidos para la gala del domingo y qué ocurrirá con los juegos ante las protestas garífunas

Las dos últimas galas de 'Supervivientes All Stars 2026' se han visto afectadas de lleno por las manifestaciones de una comunidad garífuna que está en contra del gobierno de Honduras y de que se siga realizando el reality de Telecinco en los Cayos Cochinos. Es más, la organización ha tomado medidas y coincidiendo con estos problemas ha optado por trasladar a los concursantes de las habituales playas a una nueva localización: Laguna Cacao. Un enclave poco habitual que solo se había visto en la edición de 2016.

Pero si hay algo en lo que se han notado los problemas que hay con esa comunidad garífuna que en los últimos días ha acampado en Playa Uva, una de las localizaciones habituales de 'Supervivientes', es a la hora de la realización de las pruebas y los juegos a los que se enfrentan los concursantes en cada gala del reality. Así, el pasado martes el programa optó por cancelar la prueba de recompensa prevista para evitar mayores conflictos y este jueves optó por emitir el juego de localización grabado y no en directo como es habitual. Asimismo, la prueba de líder se desarrolló en el interior de la Palapa y no en los exteriores. Algo que tampoco es usual.

Pues bien, pese a los problemas que está teniendo la organización de 'Supervivientes All Stars' para el desarrollo de esta edición en Honduras, el equipo de Cuarzo Producciones se está dejando la piel para poder seguir con su producción en directo sin que se note demasiado el conflicto que hay entre algunos garífunas con la policía hondureña. Es más, de cara a la segunda gala de 'Conexión Honduras' de este domingo con Sandra Barneda se avanza que se producirán dos "juegos espectaculares", dejando bien claro que no piensan tirar la toalla en poder realizar la dinámica del concurso como hasta ahora.

'Supervivientes All Stars' realizará tres espectaculares juegos este domingo

Así, este domingo los nominados (Rosa Benito, Asraf Beno, Laura Cuevas, Yulen Pereira y Yola Berrocal) se enfrentarán a la segunda 'Liga de los Nominados' y a dos espectaculares juegos para conseguir salvarse directamente de la nominación sin esperar a que la audiencia decida su futuro. Así, tras la salvación de uno de ellos, serán cuatro los concursantes que queden en manos de la votación de la audiencia.

Pero no serán las únicas pruebas de la noche. Pues el resto de supervivientes se enfrentará a un juego épico con una importantísima recompensa como premio para paliar las duras condiciones que están atravesando en su nueva vida en Laguna Cacao.

Además, se abrirá nuevamente el 'Oráculo de Poseidón', donde los supervivientes podrán abordar los conflictos y diferencias de su convivencia. Por último, Sandra Barneda tendrá la oportunidad de entrevistar en plató a Lola Ortiz, la primera expulsada de 'Supervivientes All Stars', que hará balance de su participación en el concurso.