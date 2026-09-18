'Supervivientes All Stars' deja en suspenso las votaciones para la expulsión ante una lista de nominados explosiva pero aún provisional

'Supervivientes All Stars' ha celebrado una nueva ronda de nominaciones tras la expulsión de Lola Ortiz en un duelo reñido frente a Arkano. Como resultado del reparto de puntos y de las decisiones de los líderes y los capitanes, los señalados para la próxima eliminación son Rosa Benito, Asraf Beno, Laura Cuevas, Yulen Pereira y Yola Berrocal.

Así se han desarrollado las nominaciones en Playa Luna

Rosa Benito ha nominado a Yola Berrocal

Asraf Beno ha nominado a Rosa Benito

Yola Berrocal ha nominado a Víctor Janeiro

Víctor Janeiro ha nominado a Albert Barranco

Alberto Barranco ha nominado a Rosa Benito

Damián Quintero, como líder, ha nominado directamente a Yola Berrocal

Marta Peñate, como capitana, ha nominado directamente a Asraf Beno

Así han sido las nominaciones en Playa Sol

Chiqui ha nominado a Yulen Pereira

María Jesús Ruiz ha nominado a Yulen Pereira

Laura Cuevas ha nominado a Yulen Pereira

Arkano ha nominado a Laura Cuevas

Yulen Pereira ha nominado a Laura Cuevas

Omar Sánchez ha nominado a Laura Cuevas

Ivana Icardi, como líder, ha nominado a Yulen Pereira

Rubén Torres, como capitán, ha otorgado la inmunidad a Chiqui

Sin embargo, Rosa Benito, Asraf Beno, Laura Cuevas, Yulen Pereira y Yola Berrocal son candidatos provisionales a la próxima salida definitiva de 'Supervivientes All Stars'. Y es que, al igual que sucedió la semana anterior, los expuestos en la palestra se enfrentarán a 'La liga de los nominados' el domingo en 'Conexión Honduras'.

Se trata de una dinámica nueva que la organización ha introducido en esta edición y que está constituida por dos juegos clasificatorios que disputarán los nominados. Aquel que resulte ganador entre los cinco mencionados, alcanzará la salvación directa y saldrá de la lista automáticamente. Es por eso por lo que las votaciones aún no han sido abiertas en la app de Mediaset Infinity. Será el domingo cuando se habilite dicho televoto.