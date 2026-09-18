'Supervivientes All Stars' deja en suspenso las votaciones para la expulsión ante una lista de nominados explosiva pero aún provisional

'Supervivientes All Stars' ha celebrado una nueva ronda de nominaciones tras la expulsión de Lola Ortiz en un duelo reñido frente a Arkano. Como resultado del reparto de puntos y de las decisiones de los líderes y los capitanes, los señalados para la próxima eliminación son Rosa Benito, Asraf Beno, Laura Cuevas, Yulen Pereira y Yola Berrocal.
Así se han desarrollado las nominaciones en Playa Luna
- Rosa Benito ha nominado a Yola Berrocal
- Asraf Beno ha nominado a Rosa Benito
- Yola Berrocal ha nominado a Víctor Janeiro
- Víctor Janeiro ha nominado a Albert Barranco
- Alberto Barranco ha nominado a Rosa Benito
- Damián Quintero, como líder, ha nominado directamente a Yola Berrocal
- Marta Peñate, como capitana, ha nominado directamente a Asraf Beno
Así han sido las nominaciones en Playa Sol
- Chiqui ha nominado a Yulen Pereira
- María Jesús Ruiz ha nominado a Yulen Pereira
- Laura Cuevas ha nominado a Yulen Pereira
- Arkano ha nominado a Laura Cuevas
- Yulen Pereira ha nominado a Laura Cuevas
- Omar Sánchez ha nominado a Laura Cuevas
- Ivana Icardi, como líder, ha nominado a Yulen Pereira
- Rubén Torres, como capitán, ha otorgado la inmunidad a Chiqui
Sin embargo, Rosa Benito, Asraf Beno, Laura Cuevas, Yulen Pereira y Yola Berrocal son candidatos provisionales a la próxima salida definitiva de 'Supervivientes All Stars'. Y es que, al igual que sucedió la semana anterior, los expuestos en la palestra se enfrentarán a 'La liga de los nominados' el domingo en 'Conexión Honduras'.
Se trata de una dinámica nueva que la organización ha introducido en esta edición y que está constituida por dos juegos clasificatorios que disputarán los nominados. Aquel que resulte ganador entre los cinco mencionados, alcanzará la salvación directa y saldrá de la lista automáticamente. Es por eso por lo que las votaciones aún no han sido abiertas en la app de Mediaset Infinity. Será el domingo cuando se habilite dicho televoto.
Sigue toda la información de El Televisero desde Facebook, X o Instagram