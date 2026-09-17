'El Hormiguero' anuncia los cinco invitados de la próxima semana del 21 al 24 de septiembre contra 'La Revuelta' y 'Horizonte'

Con una nueva semana llegan nuevos invitados al plató de 'El Hormiguero'. Como ya es habitual, Pablo Motos ya ha adelantado previamente los famosos que pasarán por su mesa la semana del lunes 21 al jueves 24 de septiembre a partir de las 21:50 horas. Y tras otra semana de reñida competencia esta temporada con 'La Revuelta', 'Horizonte' o 'First Dates' el talk show de Antena 3 vuelve a sacar la artillería pesada.

Después de una semana en la que el presentador abrió la semana con la doble visita del presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas y el viejo amigo del programa Leo Harlem, recibió una vez más a José Coronado y Martiño Rivas, volvió a encontrarse con Pablo López y cerró la semana de la mano de Julio Iglesiar Jr, Pablo Motos se prepara para recibir a esta nueva tanda de invitados con los que continuar su particular guerra de audiencias contra 'La Revuelta'.

La semana de entrevistas en 'El Hormiguero' arrancará este lunes con la visita Ferran Torres, la estrella de la Selección que aterriza en el espacio de Antena 3 tras la victoria de La Roja en el Mundial de fútbol 2026. El martes queda reservado para Julián López y Pepa Charo, que visitarán juntos a Pablo Motos para descubrir sus nuevos proyectos.

El miércoles llega el turno de Bertín Osborne, que regresa al programa de las hormigas para hacer un repaso de su verano y adelantar algún que otro detalle de su nueva música. Por último, Alejandro Amenábar será el encargado de cerrar la semana de entrevistas el jueves celebrando el 30 aniversario de su primera película.

La próxima semana:

🔹 LUNES: @ferranTorres20

🔹 MARTES: Julián López y Pepa Charro

🔹 MIÉRCOLES: Bertín Osborne

🔹 JUEVES: Alejandro Amenábar #JulioIglesiasEH pic.twitter.com/B1NwlnhhEk — El Hormiguero (@El_Hormiguero) September 17, 2026

Lunes 21 - Ferran Torres

Ferran Torres dará el pistoletazo de salida a una nueva semana de entrevistas en 'El Hormiguero' reencontrándose con Pablo Motos tras su fichaje en el PSG y su verano marcado por el triunfo de España en el Mundial de fútbol 2026, donde terminó destacando como uno de los jugadores estrella tras marcar el gol descisivo que otorgó la victoria a La Roja.

Martes 22 - Julián López y Pepa Charo

El martes, Julián López y Pepa Charon acudirán al espacio de Pablo Motos juntos para desvelar todos los detalles de su nueva obra de teatro '53 domingos', que estará en el Teatro Condal de Barcelona hasta el próximo 26 de septiembre antes de iniciar una gira por toda España. Escrita y dirigida por Cesc Gay, el dúo de actores y humoristas da vida a la difícil situación de tres hermanos con su padre.

Miércoles 23 - Bertín Osborne

El miércoles, Bertín Osborne pone fin a sus vacaciones de verano oficialmente para visitar 'El Hormiguero' y hacer un balance de la temporada estival junto a Pablo Motos, pocos días después de su visita a Sonsoles Ónega en Antena 3. El cantante de rancheras adelantará también algún que otro detalle sobre sus nuevos proyectos en el terreno musical.

Jueves 24 - Alejandro Amenábar

El jueves, Alejandro Amenábar será el encargado de poner el broche final a la semana en el espacio de Antena 3, celebrando junto al presentador el 30 aniversario la película en la que firmó su debut como director, 'Tesis'. El aclamado film, que se tradujo en 7 premios Goya para el cineasta, recibirá un homenaje en la próxima edición del festival de cine de terror de Sitges.