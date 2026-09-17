En 'Vamos a ver' dicen al unísono quién debe ser el primer expulsado de 'Supervivientes All Stars 2026' entre Arkano y Lola Ortiz

Este jueves, 'Supervivientes All Stars 2026' vivirá su primera expulsión entre Arkano y Lola Ortiz. Y en 'Vamos a ver' los colaboradores han sido muy claros con sus posicionamientos de cara a lo que debe pasar en el reality presentado por Jorge Javier Vázquez y María Lamela.

Cabe recordar que en la lista de nominados también estaban Yulen Pereira y Víctor Janeiro además de Alma Bollo. Pero el esgrimista consiguió salvarse tras ganar 'La liga de los nominados' el domingo mientras que el torero fue el salvado en 'Tierra de Nadie' por ser el que más votos tenía hasta la fecha. Por su parte, la hija de Raquel Bollo tuvo que abandonar el domingo el reality por sus problemas médicos.

Horas antes de la segunda gala de 'Supervivientes All Stars', 'Vamos a ver' ha analizado la última hora del reality y los colaboradores han pronosticado que es lo que sucederá y quién debe ser el primer concursante en abandonar definitivamente Honduras.

"Yo creo que se va Arkano y me da pena porque es un tío estupendo", ha comentado de primeras Kike Calleja. "Sí, yo creo que se va Arkano porque Lola puede tener una historia de amor ahí que nos gusta", ha apostillado Giovanna González al respecto sobre la posible expulsión del rapero.

"¿Estáis todos de acuerdo en que se va Arkano?", ha cuestionado entonces Patricia Pardo al sentir que la opinión general era la expulsión del rapero. "Yo creo que sí porque Lola está más por descubrir, la nueva Lola, a Arkano le tenemos muy reciente y Lola es una persona que ha evolucionado mucho", se ha sumado a opinar Marisa Martín Blázquez. Mientras que Pepe del Real ha defendido que "Arkano tendría que liarse con Chiqui y entonces no querríamos nadie que se fuese".

Previamente, en el debate también se pudo escuchar cuál es una de las favoritas de este 'Supervivientes All Stars' pues al analizar el conflicto entre Chiqui y Rosa Benito o María Jesús Ruiz y Marta Peñate, los colaboradores se han posicionado. "Chiqui tiene mala baba", ha defendido al respecto Pepe del Real. "Pues lo está haciendo muy bien, le está poniendo a cada uno en su sitio que hay muchos palmeros ahí", ha agregado Kike Calleja. "María Jesús tiene que ganar el concurso porque es una crack. Es teatrera desde el minuto 1, desde que la coronaron como Miss", ha terminado diciendo Pepe.