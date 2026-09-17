Arkano o Lola Ortiz: Este es el primer expulsado de 'Supervivientes All Stars 3' según los usuarios de la encuesta

La primera expulsión de 'Supervivientes All Stars 2026', que se producirá este jueves, 17 de septiembre a partir de las 21:45 horas en Telecinco, se debate entre Arkano y Lola Ortiz, que continúan nominados y en la cuerda floja tras la salvación de Víctor Janeiro el pasado martes en 'Tierra de Nadie' y de que Yulen Pereira consiguiera también salvarse tras ganar 'La liga de los nominados'.

El que obtenga menor número de votos a través de la app de Mediaset Infinity será el que abandone La Palapa en la gala 2, comandada por Jorge Javier Vázquez desde Madrid y María Lamela desde Honduras. Una emisión que estará marcada por los cambios en 'Supervivientes All Stars', con el traslado de los concursantes a una nueva localización tras las protestas por parte de una comunidad de garífunas. Así, se van a desplazar desde las playas habituales en las que se suele desarrollar el reality de Telecinco a una zona más selvática.

Además, cabe recordar que a diferencia de la versión original, en 'Supervivientes All Stars' no hay segundas oportunidades y los expulsados tienen que viajar definitivamente a España sin pasar por ningún palafito ni ninguna playa de destierro. Por ello, este jueves conoceremos al primer concursante en abandonar para siempre los Cayos Cochinos.

Según los votos de la encuesta de El Televisero, la primera expulsada será Lola Ortiz mientras que Arkano conseguirá salvarse. Eso sí las cosas están muy empatadas, por lo que podría pasar cualquier cosa en función de los últimos votos que se produzcan durante toda la gala. Así, Arkano cuenta con el 54% de los apoyos frente al 46% que obtiene Lola.

Hasta la gala de esta noche, puedes continuar participando. Y tú, ¿a quién quieres salvar de la primera expulsión de 'Supervivientes All Stars 2026'? ¡VOTA YA!