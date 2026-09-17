'Supervivientes All Stars' cambia de localización y traslada a los concursantes a un nuevo enclave en plenas protestas de garífunas

'Supervivientes All Stars' ha decidido desalojar a los concursantes de la playa en la que se encontraban desde el pasado jueves. Un cambio que coincide con las manifestaciones que se están produciendo estos días en los Cayos Cochinos por parte de una comunidad de garífunas y que ya provocaron una alteración notable de la gala del martes.

No obstante, tal y como ha podido verificar El Televisero, el motivo del desplazamiento de los concursantes desde las playas habituales en las que se suele desarrollar el reality de Telecinco a una zona más selvática no tiene tanto que ver con esas protestas, sino más bien con un cambio de juego; el claim sobre el que precisamente se va a regir esta edición de leyendas.

Así, tal y como ha compartido la cuenta oficial de 'Supervivientes All Stars' en redes sociales, los concursantes se han adentrado a una ubicación bastante insólita que recuerda a Laguna Cacao. "Va a haber una de mosquitos aquí", avisa Asraf Beno a sus compañeros. "Que asco tío", se escucha decir a otros concursantes. "Uf, qué mal olor", suelta Chiqui mientras están siendo trasladados en la barca."Esto es la selva más profunda de la profundidad del universo", sentencia por su parte María Jesús Ruiz al comprobar cuál va a ser su nuevo e inhóspito hogar durante los próximos días.

Un cambio de situación que coincide además con el fuerte temporal de lluvias y tormentas que han afrontado en las últimas horas los supervivientes. "El infierno es mejor que esto", reconoce Marta Peñate, la capitana de Playa Sol. "Me voy, me quiero cortar las piernas", confiesa por su parte María Jesús tras haber sido acribillada por los mosquitos. Precisamente, ambas han protagonizado una nueva discusión que dará mucho que hablar en la Palapa de este jueves.

¡Se viene noche intensa en #SVAllStars! Las imágenes más duras de los supervivientes y la primera expulsión, en una gala de alto voltaje 💥💥



🌴🥥 Esta noche a las 21:45, una nueva gala con Jorge Javier Vázquez, en #Telecinco y @MedInfinityES pic.twitter.com/5Xf6CV4UuZ — Telecinco (@telecincoes) September 17, 2026

Los problemas de los garífunas vuelven a afectar a 'Supervivientes All Stars'

Cabe recordar que el pasado martes, 'Supervivientes All Stars: Tierra de nadie' se vio obligado a cambiar su escaleta por culpa de las protestas de algunos garífunas en las playas en las que se realiza el formato. De hecho, los activistas se habían asentado en una de ellas con una acampada. Algo que ha provocado que en los últimos días se haya producido un despliegue policial en los Cayos Cochinos para sofocar la tensión.

La Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH) ha respaldado esas manifestaciones y ha anunciado que se trata de "una protesta por la realización de un reality show sin efectuar consulta previa, libre e informada con las comunidades garífunas" y, supuestamente, por no respetarse una reciente sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos según informó la periodista hondureña Cesia Mejía. Lo que se denuncia, en esencia, es la presunta incidencia medioambiental de 'SV' en el desove de la tortuga Carey, una especie autóctona en peligro de extinción.

Si bien, ante estas reclamaciones, conviene puntualizar que Mediaset y Cuarzo Producciones cuentan con todos los permisos necesarios por parte del Gobierno del país centroamericano y, además, con el beneplácito de la Fundación Cayos Cochinos, el enclave donde se realiza 'Supervivientes' históricamente. Este organismo ya demostró su absoluto respaldo en 2025 y lo vuelve a revalidar ahora.