RTVE levanta su programación: 'Malas Lenguas Noche' con Jesús Cintora cambia su horario de inicio en La 2 esta semana

RTVE levantará la programación habitual de La 2 que ejerce de telonera de 'Malas Lenguas' en la noche de los sábados. Este cambio implicará una afectación directa en el formato que capitanea Jesús Cintora, que variará su horario de inicio en plena pugna con 'La Sexta Xplica', su máximo competidor.

Si bien, la cadena secundaria de TVE cancelará la redifusión de 'Cifras y Letras' que se viene ofreciendo desde finales de julio. Desde esta semana, el concurso cultural que conduce Aitor Albizua dejará de preceder al espacio de actualidad y análisis y desaparecerá totalmente de la parrilla de los sábados.

En su lugar, se programará una doble entrega de 'Cómo nos reímos', el programa de La 2 que bucea a través del archivo de RTVE para recuperar lo mejor del humor de siempre: parodias, monólogos, sketches y chistes. Sin embargo, la segunda se reformulará en una versión reducida a quince minutos de duración, alejada así de los sesenta minutos que suele durar asiduamente.

Así, este veterano producto ofrecerá un episodio íntegro de 20:15 a 21:15 horas y, a continuación, una edición comprimida de 21:15 a 21:30 horas, a modo de reajuste de parrilla, antes de ceder el testigo a 'Malas Lenguas Noche' con Jesús Cintora, que dará comienzo a las 21:30 horas y no a las 21:40 como venía produciéndose en estas semanas.

Con todo, el periodista suma diez minutos más a su franja de emisión y se adelanta en quince a 'La Sexta Xplica', que, en su caso, arranca a las 21:45 horas. Una anticipación que se lee como una estrategia clara por parte de RTVE para seguir disputando la noche a la tertulia que dirige José Yélamo en el canal de Atresmedia.

Todo parece indicar que esta determinación de programación que les estamos contando es consecuencia de lo ocurrido en el duelo del pasado sábado 12 de septiembre, cuando La 2 y La Sexta se ajustaron al extremo con un empate técnico. Después de situarse por delante con cierta ventaja durante las semanas anteriores, 'Malas Lenguas Noche' firmó una igualdad no vista hasta la fecha frente a 'La Sexta Xplica' con un 5,4% de cuota. Tan solo se registró una tímida diferencia en espectadores, con 360.000 vs 371.000 respectivamente.

Así queda la programación nocturna de La 2 el próximo sábado: