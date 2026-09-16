'Cifras y Letras' salta a una franja de emisión distinta a la habitual en la parrilla de La 2 de TVE en dos días de esta semana

'Cifras y Letras' alterará sus horarios esta semana en la parrilla de La 2. Tomen nota porque esos cambios se producirán este miércoles 16 y el viernes 18 de septiembre. En ambos casos, por tácticos reajustes de programación en el canal secundario de RTVE. Te lo contamos todo en El Televisero para que no pierdas detalle.

En primer lugar, este miércoles, se ofrecerá una doble entrega del concurso conducido por Aitor Albizua de forma estratégica ante el plan que se va a seguir con la nueva entrega de 'El Túnel', el concurso de Jesús Vázquez en el prime time de La 1. Los responsables de antena de la Corporación han decidido emitir el programa de forma simultánea en su cadena original y en La 2. Serán únicamente los cinco primeros minutos como así se refleja en la guía oficial (EPG).

Con esta maniobra, ya testeada en otras ocasiones, se pretenderá arrastrar a La 1 a público de la segunda cadena, a fin de impulsar aún más a 'El Túnel' o, al menos, contener las audiencias del estreno (12,2%) de la semana anterior. Este movimiento en RTVE tendrá un impacto directo en 'Cifras y Letras' y, por ende, en sus espectadores.

La estrategia supondrá un trastorno notable en el horario de emisión. Y es que las dos entregas de estreno, que se encajarán entre las 22:00 y las 23:10 horas, provocarán que la audiencia se tenga que mantener frente a la pantalla más tiempo del habitual, ya que el game show se extenderá hasta las 23:10 horas, es decir, 40 minutos más tarde de lo normal. Entonces, se dará paso a esos cinco minutos de emisión simulcast de 'El Túnel'. Una vez cumplidos, La 2 de TVE retomará su oferta regular con 'Documaster' y 'Documentos TV'.

Así queda la programación de La 2 de TVE este miércoles por la noche:

20:35 horas - 'Trivial Pursuit'

21:25 horas - 'Cifras y Letras' (redifusión)

22:00 horas - 'Cifras y Letras' (estreno)

22:30 horas - 'Cifras y Letras' (estreno)

23:10 horas - 'El Túnel'

23:15 horas - 'Documaster'

00:50 horas - 'Documentos TV'

Por otro lado, el viernes 18 de septiembre, La 2 de TVE emitirá la gala de apertura del Festival de Cine de San Sebastián tal y como se recoge en la programación. Y, para poder encajarla sin problemas, tendrá dos consecuencias. Primero, se prescindirá de la asidua reposición que se ofrece antes del episodio de estreno. Segundo, la entrega nueva adelantará su hora de comienzo en 20 minutos: de 22:00 a 21:40 horas.

Así, será el capítulo de estreno de 'Cifras y Letras' el que directamente recogerá el testigo de la retransmisión desde Donostia. Además, esto implicará también un adelanto de 'Plano General', que arrancará a las 22:15 horas (15 minutos antes de lo habitual).

Así será la programación nocturna de La 2 el viernes: