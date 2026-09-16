'Rueda la Letra': Sus audiencias, a examen en la primera semana de emisiones en Telecinco, con datos inéditos y por perfiles

'Rueda la Letra' encara su segunda semana en antena en Telecinco. Y mientras aguardamos expectantes a cómo se comportan las audiencias durante las próximas emisiones, en El Televisero analizamos el rendimiento del concurso, que ha traído de vuelta a 'El Rosco', en sus primeras siete entregas gracias a los datos elaborados por la consultora Dos30'; en exclusiva para este portal. Recuerden que -de momento- el formato cultural se ofrece todos los días: de 19:00 a 20:00 horas de lunes a viernes y de 20:00 a 21:00 horas los sábados y domingos.

Para empezar, el promedio cosechado ha sido de un 7,8% de cuota de pantalla. Un arranque muy delicado que, en este instante, le sitúa ligeramente por debajo de la media de la cadena, cuyo acumulado mensual en lo que llevamos de mes de septiembre es de un 8%. Si dividimos los resultados en días laborables por un lado y fin de semana por otro, ya que sus horarios son totalmente distintos, dicho promedio queda así: 8,1% de lunes a viernes y 7,2% en sábado y domingo. Por ahora, el formato rinde mejor, con casi un punto más, en los días hábiles.

A continuación, aparecen desglosadas las audiencias que obtuvo 'Rueda la Letra' de lunes a viernes durante su primera semana en la programación vespertina de Telecinco. Su cuota más alta se registró en el estreno (9,1%) y la más baja el viernes (7,1%). Es decir, la tendencia fue negativa. Mención aparte merece el índice de fidelidad, que, al menos, fue elevado durante todas las emisiones; sobre todo el jueves 10 con casi un 54%.

Profundizando en el perfil de esa audiencia, del 8,1% de televidentes que consumieron 'Rueda la Letra', el 68,8% fueron mujeres. En cambio, el público masculino representó solo el 31,2%. Por targets de edad, el game show destacó fundamentalmente en mayores de 65 años, el público objetivo que de manera tradicional ha atesorado 'Pasapalabra', con un 9%.

Precisamente este segmento de población fue el que más se asomó al nuevo proyecto de Mediaset, representando al 55,2% de los telespectadores totales. En la otra cara de la moneda, los niños y los jóvenes (13 a 24 años), que figuraron con un ínfimo 0,8% y 3,8% respectivamente. Adjuntamos la tabla de resultados de lunes a viernes:

Respecto a las entregas ofrecidas en el primer fin de semana de vida, la fotografía final no acusa grandes variaciones. Del promedio de 7,2% que cosechó el sábado 12 y el domingo 13, el 69,7% fue público femenino y casi el 55% fue target por encima de los 65 años.

Por otro lado, procedemos a mostrar una comparativa entre el público de 'Rueda la Letra' de lunes a viernes (19:00 a 20:00 horas) en su 1ª semana de recorrido en la parrilla y el que entró a Telecinco en esa misma franja durante julio y agosto cuando se emitía el cancelado programa de corazón 'De Lunes a Viernes'. Conclusión: no se aprecian grandes movimientos.

Si bien, se aprecia un ligero repunte del target masculino, que pasa de representar un 24,8% en julio y agosto a encarnar un 31,2% con el concurso que integra el mítico 'Rosco', ahora 'La Rueda'. En cambio, en mujeres desciende de un 75,2% a un 68,8%. Por edad, la representación de los individuos +65 ha pasado de un 53,7% a un 55,2%.

Por su parte, las métricas del fin de semana arrojan una tendencia similar y las alteraciones son prácticamente imperceptibles. Tan solo se podrían reseñar los casi tres puntos de subida en mayores de 65 años (54,9% vs 57,6%).

En última instancia, si nos fijamos en los contactos durante la semana laborable, el segmento de mayor aportación es el +65 con más de 600.000. Le sigue el adulto (45-64 años) con casi 400 mil y, en menor medida, el adulto-joven (25-44 años) con 125.000. En la comparativa con el periodo comprendido entre julio y agosto, las diferencias son mínimas. Si hay que resaltar algo, es una mayor entrada de público entre 45 y 64 (+33.000).

En conclusión, a la vista de estos gráficos, en su primera semana, 'Rueda la Letra' ha atraído a un público prácticamente similar al que venía contactando con Telecinco en el periodo previo a su lanzamiento. Sí podemos atisbar, en cambio, una cierta entrada más equilibrada en cuanto a adultos de 45 a 64 años. Con todo, y siendo conscientes de que nos encontramos en una fase muy incipiente, podemos concluir que el concurso conducido por Carlos Sobera guarda unas entradas y perfiles semejantes respecto a los plazos analizados.