La audiencia deja muy clara su sentencia al estreno de 'Congelados', el nuevo programa de La Sexta con Àngel Llàcer

Tras sus últimos tropiezos en entretenimiento, La Sexta volvió a apostar este martes por un nuevo concurso para su prime time. Después de anunciarlo para el verano, la cadena de Atresmedia ha lanzado este 15 de septiembre 'Congelados', un formato que combina humor y resistencia a lo largo de caóticas pruebas con Àngel Llàcer como presentador.

Y lo cierto, es que este estreno se ha traducido en una fría acogida por parte de la audiencia. 'Congelados' ha debutado con un dato muy bajo, registrando un 3,7% de cuota de pantalla y apenas 294.000 espectadores, quedando como sexta opción entre las cadenas generalistas por detrás incluso de 'Versión española' en La 2 de TVE (4,1% y 325.000 espectadores). El liderazgo de la noche se lo llevó 'En tierra lejana' en Antena 3 (14,3% y 871.000), seguida de 'Supervivientes All Stars: Tierra de nadie' en Telecinco (12,7% y 694.000), 'Código 10' en Cuatro (10,9% y 619.000) y 'Spectre' en La 1 (7,2% y 438.000).

Esta nueva apuesta de entretenimiento que ha desembarcado en La Sexta se trata de la adaptación española del formato original japonés 'Freeze', un clásico de la televisión en el país nipón, inspirado por los juegos infantiles y llevado a la pequeña pantalla con gran éxito. La premisa del programa es simple: : los equipos, conformados por un líder y dos famosos, deberán entrar por turnos en una habitación cerrada y quedarse completamente inmóviles cuando el presentador, Àngel Llàcer, dé la orden. Allí dentro, deberán hacer frente a diversos y cómicos retos, diseñados para hacerles perder el control y, por tanto, la prueba.

Un divertido game show donde la paciencia, el autocontrol y la resistencia son la única clave para llevarse la victoria. Cada mecánica crea situaciones de humor que ponen en aprietos a los concursantes, quienes deben, ante todo, controlar sus emociones y soportar cualquier incomodidad, miedo o ganas de reír. Su mecanismo simple y entretenido está pensado para atrapar espectadores de todas las edades.

Los delicados ijares de @NadalMiki sufriendo 😅



📺 No te pierdas Congelados, presentado por Àngel Llàcer, los martes a las 23:00h y también en @atresplayer pic.twitter.com/n8iAxz2Rqt — laSexta (@laSextaTV) September 15, 2026

Silvia Abril, Miki Nadal y Lorena Castell serán los capitanes de equipo, y en cada programa, cada capitán traerá a dos invitados famosos diferentes para enfrentarse en divertidas y desafiantes pruebas. En esta primera entrega de 'Congelados', Silvia Abril ha contado con Roberto Leal y Raquel Sánchez Silva en su equipo mientras que Miki Nadal ha tenido a Eva González y María Zurita. Por su parte, Lorena Castell ha formado equipo con Gemma Mengual y Raúl Tejón.

El estreno de 'Congelados' en Atresmedia sí recibe el aplauso en redes

Pese a que los datos de audiencia no han acompañado, el estreno de 'Congelados' sí logró despertar reacciones positivas por una parte mayoritaria de los espectadores que comentaron el nuevo programa a través de X. La periodista y experta en televisión Merce Moreno ha resaltado que el formato "tiene su punto" y añade, para poner en contexto, que "las últimas intentonas de laSexta con los concursos han tenido resultados discretos, pero no por poco entretenidos, la verdad".

Una opinión compartida por la mayoría de usuarios: "Literalmente me ha atrapado, ya tengo cita todos los martes por la noche"; "pues un programa simple pero que me está alegrando la noche" o "lo que me he podido reír" han sido otros de los comentarios más sonados sobre el programa piloto.

Las últimas intentonas de laSexta con los concursos han tenido resultados discretos, pero no por poco entretenidos, la verdad.#Congelados — Merce Moreno (@MerceMoreno95) September 15, 2026

Lo que me estoy riendo con Lorena Castell y los grillos 😂😂

Me está gustando #Congelados!!! https://t.co/HQJ3AK1XPG — Berto Molina (@BertoMolina) September 15, 2026

hacía tiempo que no me sentaba a ver un programa porque todos me parecen un soberano tostón, solo OT es el programa que me siento y hasta que no acaba no me levanto, pero #congelados en @laSextaTV literalmente me ha atrapado, ya tengo cita todos los martes por la noche. — aarón palomares (@_aaronpalomares) September 15, 2026

Pues un programa simple pero que me está alegrando la noche y consigue hacerme desconectar de la mierda de día que he tenido. 👌🏼👏🏼👏🏼#Congelados — Taronja de sang (@de_taronja) September 15, 2026

estoy viendo #congelados en @laSextaTV y JODER ESTA ES MI MIERDA, me está flipando — aarón palomares (@_aaronpalomares) September 15, 2026

¿Cuándo los concursos degeneraron? a mí dame un Pasapalabra, un Trivial Pursuit, un Cifras letras, Saber y Ganar, El Cazador, 50 × 15, Atrapa un un Millón, The Floor.#congelados — Pavlo Flerial🔻🇪🇸 🇬🇧 🇵🇸 (@PFlerial) September 15, 2026

No sé si hay alguien viendo #congelados como yo ¿pero cuándo se grabó esto? Todavía no sé si me gusta o no. — Rubén (@Ru_heras) September 15, 2026

Lo que me he podido reír con Lorena y los saltamontes 😂😂😂 #congelados — Ayoze Gutiérrez 🇮🇨 (@AyozeGutierrez) September 15, 2026