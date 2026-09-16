La lista de invitados de 'Cara al show' de Marc Giró hoy en La Sexta, que ficha a una actriz de 'La que se avecina' como nueva colaboradora

Tras firmar su noche de regreso después de todo un verano alejado de laSexta, 'Cara al show' de Marc Giró afronta este miércoles su segunda cita con la audiencia de esta nueva temporada. El presentador se rearma este miércoles con una nueva tanda de invitados estrella para competir contra 'La Mesa' en Antena 3 y 'El túnel', el nuevo concurso presentado por Jesús Vázquez en TVE. Y además, incorpora a un nuevo rostro a su elenco de colaboradores.

La primera toma de contacto del espacio de entrevistas liderado por el catalán se saldó con un discreto 4.8% de cuota de pantalla y 357.000 espectadores, mientras que 'El túnel' consiguió un 12.2% de share y 949.000 en su noche de estreno y 'La Mesa' de Cristina Pardo un 11.1% de cuota de pantalla y 600.000 seguidores durante su segunda semana en Antena 3, contando con la entrevista a Óscar Puente como reclamo.

Ada Colau y Thais Villas, las invitadas de Marc Giró de esta semana en 'Cara al show'

La primera estrella en pasar por el sofá de 'Cara al show' este miércoles será Ada Colau, que se reúne con Marc Giró para repasar sus anécdotas e historias más divertidas de sus años como alcaldesa de Barcelona. La invitada sorprenderá también a la audiencia desvelando algunas de sus aficiones más desconocidas para el gran público.

Mañana MIÉRCOLES en #CaraAlShow con Marc Giró:

Ada Colau, Thais Villas y Loles León



(os recomendamos no tomar mucho café por la tarde porque Loles despierta hasta a los muertos 🚫☕️)



📅 16 de septiembre a las 23:00h en @laSextaTV y @atresplayer pic.twitter.com/EAE4IyT8JU — ✨🕺🏼 Cara al Show con Marc Giró 🦩✨ (@caraalshow) September 15, 2026

El resto de la noche queda reservado para Thai Villas, que este miércoles acudirá salta al prime time de laSexta tras 'El Intermedio' para hacer un repaso de su trayectoria de 20 años en televisión, considerada una de las reporteras más queridas de la pequeña pantalla. Así, la periodista se sincerará también sobre algunas de sus obsesiones más particulares, entre ellas el orden y la limpieza.

Loles León, el fichaje de esta temporada

Al elenco de colaboradores que ya contaba con nombres como Yolanda Ramos o el humorista Pepe Colubi durante su primera etapa en laSexta se une este miércoles Loles León. La veterana actriz, que participa actualmente en 'La que se avecina', se estrenará en 'Cara al show' con su propia sección, en la que explorará el pasado del tiempo a través de su inconfundible sentido del humor, explicando qué suplementos hay que tomar para continuar luciendo espectacular. El periodista Sabina Urraca también es otro de los grandes fichajes de esta nueva temporada.