'Supervivientes All Stars' sorprende con su nueva concursante en relevo de Alma Bollo, que vuelve a Honduras para ajustar cuentas

'Supervivientes All Stars' comunicó el domingo en 'Conexión Honduras' que Alma Bollo debía abandonar el concurso y ser trasladada a España por una lesión. Tras someterse a una estricta supervisión médica para determinar el diagnóstico definitivo, el dictamen de los facultativos fue desfavorable y todo un jarro de agua fría para la joven.

"Después de realizar las pruebas pertinentes se ha detectado una lesión que, pese a presentar una evolución satisfactoria con buena respuesta al tratamiento, desaconseja su permanencia en la experiencia. Por ello, se va a proceder a su trasladado a España", fue el parte médico leído por Sandra Barneda. No se detalló el origen, pero la causa podría residir en su elevado salto desde el helicóptero el día del estreno.

Más información María Jesús Ruiz lanza una acusación contra Marta Peñate en 'Supervivientes' que Jorge Javier tiene que censurar y abandona la Palapa

Casi sin poder articular palabra, Alma Bollo se limitó a expresar su frustración, su sensación de derrota y sus disculpas al equipo de 'Supervivientes' y al público por haberse truncado su participación de esta forma tan amarga. Y es que, tras dicha prescripción médica, se veía obligada a poner punto final a su aventura en contra de su voluntad y sin apenas poder estrenarse.

Pues bien, al quedar vacante su plaza, la organización del reality se ha movilizado con rapidez para incorporar a un nuevo superviviente en su lugar. "Tras esa salida forzosa, el martes se incorpora un nuevo concursante, con salto del helicóptero", avanzó Sandra, emplazando así a la primera entrega de 'Tierra de Nadie', en la que se ha desvelado su identidad.

Previamente, Mediaset había adelantado algunas pistas: que "su nombre va a dar que hablar", que su carácter "es explosivo" o que tiene "un vínculo con uno de los concursantes que se encuentra en Honduras". Y efectivamente, porque esa persona es Laura Cuevas, uno de los satélites del clan Pantoja más reconocidos en el universo Telecinco y exparticipante de 'Supervivientes 2025'.

La hija del mayoral de Cantora, colaboradora de televisión y personaje de realities, pues también participó en 'GH VIP 3', es la elegida para cubrir el vacío de Alma Bollo. Y promete ser pura dinamita y poner patas arriba los Cayos Cochinos, pues tiene varios frentes abiertos con tres náufragos: Asraf Beno, Rosa Benito y Damián Quintero.

Una vez desvelada su identidad, Laura Cuevas ha saltado desde el helicóptero para inaugurar así su nueva incursión en 'Supervivientes'. Esta vez, con la misión de demostrar que es merecedora del puesto en una edición de leyendas.