Ricardo Castella desaparece de 'La Revuelta' sin dar explicación en RTVE y le sustituye un doble inesperado

'La Revuelta' ha vivido un inicio de programa fuera de lo común este martes al contar con una voz poco familiar para dar la bienvenida habitual a David Broncano al teatro. Y es que, en el lugar del escenario que suele ocupar Ricardo Castella junto a Grison se encontraba un rostro desconocido al que el presentador se ha referido durante toda la noche como Ricardo, pues estaba disfrazado como el humorista.

Lejos de dar explicaciones sobre la ausencia del rostro habitual de 'La Revuelta', el humorista ha arrancado la emisión de este martes dirigiéndose al colaborador con total naturalidad, obviando que se notaba a la legua que se trataba de otra persona. Y con el característico pañuelo del colaborador anudado en la cabeza e instrumento en mano, el espontáneo ha cumplido su papel durante toda la entrevista de Franco Colapinto.

Ricardo Castella se ausenta de 'La Revuelta' y lo sustituyen por un actor disfrazado de él

Y aunque David Broncano no ha aclarado al inicio del programa el motivo por el que Ricardo Castella ha tenido que faltar a su cita habitual con el programa, la cuenta en X de 'La Revuelta' ha hecho referencia al notable cambio publicando una imagen en clave de humor. "Algo falla pero no sé el qué", han publicado la estampa de Grison junto a su compañero de esta noche, el actor Javier Losán.

Algo falla pero no sé el qué pic.twitter.com/TQSV0l9xz1 — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) September 15, 2026

Conocido por su participación en series como 'El pueblo', 'El acabose' o sus apariciones en 'La noche de José Mota', el intérprete se ha camuflado este martes metiéndose en la piel del humorista e interviniendo en varias ocasiones a la lo largo de la emisión, siguiendo el juego de David Broncano al pretender que su colaborador habitual no había causado baja.