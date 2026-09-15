Dónde ver las series ganadoras de los premios Emmy 2026: De la revelación de 'La maldición de Window's Bay' a 'Spider-Noir'

La gala de los premios Emmy 2026 ha puesto el foco en las series más aclamadas de este último año, creando una lista de títulos que los amantes de la ficción no se pueden perder. Desde 'La maldición de Window's Bay', que se ha hecho con 14 premios en la gala hasta 'Spider-Noir' con Nicolas Cage como protagonista, que se ha hecho también con 5 galardones. Descubre la lista completa de los grandes premiados y en qué plataforma los puedes encontrar.

Ordenados en una lista que arranca desde la ficción más premiada de la noche, estos son los títulos que han arrasado durante la última gala de los premios en Estados Unidos:

La maldición de Window's Bay (Apple TV)

Ganadora de 14 premios Emmy, incluyendo Mejor Comedia, se trata del título de humor favorito de esta última gala. Con un elenco encabezado por Matthew Rhys, que interpreta al alcalde de un pueblo pesquero que supuestamente arrastra una curiosa maldición, cuenta también con otros destacados nombres como Katy O'Flynn o Stephen Root en su reparto. Sus 10 episodios de 40 minutos aproximadamente se encuentran disponibles en Apple TV, donde también podrá disfrutarse su segunda temporada, que ya ha sido confirmada.

DTF St. Louis (HBO Max)

Ganadora de mejor miniserie y de 7 galardones en total, esta obra centrada en las relaciones humanas y la amistad en forma de drama criminal pone el foco en un trío de personajes interpretado por Jason Bateman, Linda Cardellini y David Harbour. Tan extraña como adictiva, esta miniserie se encuentra disponible en HBO Max y cuenta con siete episodios de una hora de duración aproximada.

The Pitt (HBO) Mejor drama, 6 premios

El drama médico por excelencia de los últimos años ha vuelto a brillar en los premios Emmy 2026 precisamente con el reconocimiento a Mejor drama y 6 galardones en total. La ficción encabezada por Noah Hawley que explora el caótico día a día de los trabajadores de una sala de urgencias contaba con 25 candidaturas este año. Sus dos temporadas están disponibles en HBO Max a la espera del estreno de su tercera entrega.

Pluribus (Apple TV)

Ganadora de seis premios en esta última gala, esta tragicomedia de ciencia ficción ha logrado brillar por la inconfundible huella de Vince Gilligan, creador de 'Breaking Bad'. Rea Seehorn interpreta a la única superviviente de un mundo postapocalíptico en el que los alienígenas han tomado el control dominando a los humanos. Sus nueve episodios que suman casi 8 horas de contenido se encuentran disponibles en Apple TV, y según anunció la actriz protagonista durante la gala, la segunda parte se encuentra en pleno desarrollo.

Spider-Noir (Amazon Prime Video)

El Spiderman detective encarnado por Nicolas Cage también ha conseguido brillar en esta última entrega de los premios Emmy, haciéndose con 5 premios, sin ningún galardón para su protagonista en la gala principal. Sus ocho episodios pueden verse en Amazon Prime Video, donde finalmente no llegará su segunda temporada, que fue cancelada por la plataforma días antes de los premios.

El show de los Muppets (Disney+)

El espectáculo de la rana Gustavo, Peggy y compañía, con Sabrina Carpenter como estrella invitada, ha recibido sus flores en esta gala con 4 galardones, protagonizando su gran regreso 50 años después de su gran clásico. Este especial de media hora se encuentra disponible en Disney+, que todavía no ha logrado ponerse de acuerdo en el enfoque de una temporada completa, por lo que su renovación continúa en el aire.

Bronca (Netflix)

La segunda temporada de esta serie antológica, más condicionada por el conflicto económico, no ha enamorado tanto a los premios Emmy como su primera etapa. La ficción se ha conformado con tres galardones técnicos a vestuario y sonido, olvidándose de sus protagonistas Oscar Isaac y Carey Mulligan en las grandes categorías. Los ocho episodios de esta segunda parte de la serie se encuentran disponibles en Netflix.

Margo tiene problemas de dinero (Apple TV)

Con Michelle Pfeiffer y Elle Fanning a la cabeza, esta comedia negra sobre la plataforma Onlyfans pretendía brillar más en esta gala, pero ha acabado conformándose con 3 premios de vestuario, maquillaje y peluquería. Se encuentra disponible en Apple TV a la espera de su segunda temporada, con ocho episodios de 40 minutos cada uno.

Palm Royale (Apple TV)

Esta comedia alocada se despide tras dos temporadas con 3 premios Emmy y un principal aplauso a su diseño de producción. Protagonizada por Carol Burnett, Laura Dern y Kristen Wiig, las dos temporadas de 20 episodios se encuentran disponibles actualmente en Apple TV, donde no regresará tras su cancelación por bajas audiencias.

El amor en el espectro autista (Netflix)

Y el emocional reality que pone el foco en las relaciones entre jóvenes con autismo se ha convertido en uno de los grandes éxitos globales de Netflix en este último año. En la gala ha recibido 3 galardones, y sus cuatro temporadas, que suman 27 episodios, se encuentran disponibles en la citada plataforma.