Las audiencias dictan una sentencia clara a la entrevista que El Gran Wyoming hizo a Pedro Sánchez en 'El Intermedio'

'El Intermedio' de El Grand Wyoming acogió este lunes 14 de septiembre la segunda entrevista de Pedro Sánchez en televisión tras el arranque del nuevo curso político. Una intervención que se produjo pocos días después de su aparición en 'Mañaneros 360' de RTVE con Jesús Cintora y Esther Palomera.

Pues bien, esa visita del presidente del Gobierno otorgó al formato nocturno de La Sexta su segundo mejor resultado en audiencias del presente año 2026; solo ligeramente por detrás del especial que se ofreció el pasado mes de abril con motivo de su veinte aniversario en la programación de Atresmedia.

La emisión alcanzó un 9,3% de cuota de pantalla y una media de 1,1 millones de telespectadores. Eso en el cómputo global. Sin embargo, el tramo de la entrevista de Wyoming y Sandra Sabatés a Sánchez obtuvo un registro bastante más elevado al firmar un destacado 12% de share y rozar los 1,5 millones de seguidores (1.469.000).

Esa gran cifra en cuota y en espectadores, que prácticamente duplicó a las que viene anotando 'El Intermedio' de manera habitual (6%), se convirtió, además, en la emisión más vista de La Sexta desde la entrega de 'Lo de Évole' del 2 de marzo de 2025; en la que Jordi Évole realizó una entrevista a Gabriel Rufián.

Con todo, El Gran Wyoming y su equipo dieron la vuelta a las tornas por un día y fueron líderes sobre su competidor más directo, 'Horizonte' en Cuatro, que se quedó por debajo por la mínima con un (9,2%). También superó a Telecinco y su 'First Dates' (8,6%).

DATAZO de @El_Intermedio en @laSextaTV con la visita de Pedro Sánchez al registrar un 9.3% de share y una media de 1.103.000 espect.



👔 2º MEJOR DATO DEL AÑO



👔 Más de 3 millones de espectadores únicos



👔 La parte de la entrevista crece a un 12% y 1.469.000 espect.… pic.twitter.com/iNc7mYOF5h — Dos30' (@Dos30TV) September 15, 2026

En cambio, con quienes no pudo fue con 'La Revuelta' de David Broncano (10,3%) y, especialmente, con 'El Hormiguero', que promedió un 16,7% y casi dos millones de televidentes; impulsado por la entrevista de Juan Vivas, el presidente de Ceuta (17% y 2.091.000). El espacio de Pablo Motos aventajó en 6,3 puntos a su rival en La 1 de TVE y marcó récord de temporada y su emisión más vista desde el pasado marzo.

LÍDER ABSOLUTO @El_Hormiguero en el arranque de la semana en @antena3com



🐜 Firma un 16.7% de share y una media de 1.940.000 espectadores



🐜 A 6.3 puntos de la 2º opción



🐜 Más de 4.4 millones de espectadores conectaron en algún momento#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/gJQ4MxV68m — Dos30' (@Dos30TV) September 15, 2026

Volviendo a la entrevista de Pedro Sánchez en 'El Intermedio', analizamos con mayor profundidad su rendimiento gracias a un informe de la consultora Dos30'. Por targets de edad, sobresalió en mayores de 65 años con un 13,5% y en adultos (45-64 años) con un 12,4% de share. En cuanto a sexos, lideró en hombres con un 13,1%. En cambio, el público femenino representó un 11%.

Respecto a la curva minuto a minuto, se observa una tendencia ascendente a lo largo de toda la intervención del dirigente socialista. El primer minuto (21:51) registró un 9,9% y el último (22:24) un 13,2%, que coincidió, precisamente, con la cuota máxima y con el minuto más visto. Entonces, 1.643.000 espectadores mantenían sintonizado 'El Intermedio'.

Por último, en lo relativo a los mercados, la entrevista obtuvo su mayor seguimiento en Euskadi (20,8%) y Madrid (18,6%). Por encima de la media nacional también se situaron regiones como Navarra (15%), Galicia (14,9%), y Aragón (14,6%). En cambio, donde menos se vio fue en Andalucía (7,6%) y Murcia (7%).