RTVE anuncia la vuelta de 'Sukha' a La 2 con cuatro nuevos colaboradores y el fichaje de un rostro de 'El Intermedio'

La 2 arranca oficialmente su nueva temporada el próximo lunes 14 de septiembre con el regreso de buena parte de sus programas diarios. Por la mañana será el emblemático 'Aquí hay trabajo' el que regrese a la parrilla y por la tarde llegarán 'Saber y ganar' y 'Sukha', cuya segunda temporada llegará con alguna que otra novedad.

Así, el programa cultural que conducen Pablo G. Batista y Susana Castañón regresará a la programación de La 2 con su segunda temporada después de haber parado en julio y en agosto. El programa mantendrá su apuesta por abordar la actualidad cultural con humor, curiosidad y una mirada propia y además incorporará nuevos colaboradores a su equipo.

Será el lunes 14 de septiembre a las 19:40 horas cuando La 2 estrene la nueva temporada de 'Sukha' justo después de 'Malas Lenguas' tomando así el relevo de las reposiciones de 'El cazador' que ha venido ofreciendo la cadena pública en estas últimas semanas.

Y uno de los grandes fichajes de 'Sukha' será el actor y humorista Joaquín Reyes, que suma así un nuevo proyecto en La 2 pues próximamente estrenará su propio programa como presentador de 'Aprobado en historia'. Además cabe recordar que Reyes ya colabora de forma habitual con 'El Intermedio', por lo que compaginará ambos formatos.

Además de Joaquín Reyes, 'Sukha' también recibirá otras nuevas incorporaciones como Sheila Blanco, Adrienne Chaballe y Raúl Pérez, que se suman a un amplio reparto de colaboradores integrado por Sergio Peris-Mencheta, María Guerra, Goyo Jiménez, Fernando Bonete, La Pucci, Ángeles Caballero, Nacho Vigalondo, El Barroquista, Edu Galán y Miriam Méndez, entre otros. A ellos se añade la colaboración especial de algunos de los principales periodistas de cultura de RTVE.

Con todos ellos, 'Sukha' recorrerá las distintas disciplinas que conforman el universo cultural: música, cine, literatura, arte, artes escénicas, cómic, fotografía y humor, siempre con la mirada puesta en la actualidad.

En la segunda temporada de ‘Sukha’ la cultura se hermana de nuevo con el bienestar a través de 'Saber vivir', que incorpora a Sara Marín y Lourdes Luengo a un equipo formado por destacados profesionales de la medicina, la ciencia y la divulgación: Nazareth Castellanos, Boticaria García, Pablo Ojeda, Toni Pérez, Marius Lekker y Joaquín Caserza, entre muchos otros, aportan sus conocimientos para abordar cuestiones relacionadas con la salud física y mental, la nutrición y la gastronomía, integrando divulgación y entretenimiento en un mismo espacio.

Joaquín Reyes, nuevo fichaje de 'Sukha'

Una temporada para celebrar la historia de RTVE

Tras una primera temporada que experimentó un notable crecimiento de audiencia y llegó a duplicar en varios episodios los registros con los que comenzó su emisión, ‘Sukha’ afronta su segunda entrega con el objetivo de seguir creciendo y consolidarse como una de las propuestas culturales de referencia de La 2.

La nueva temporada tendrá, además, un marcado componente de nostalgia y celebración, con la mirada puesta en dos aniversarios especialmente relevantes para RTVE: los 70 años de TVE y los 60 de La 2. ‘Sukha’ recuperará algunos de los rostros más conocidos de la historia de la televisión pública y contará con distintas sorpresas para conmemorar estas fechas.

El programa también comenzará a preparar la celebración del centenario de la Generación del 27, una de las grandes efemérides culturales del próximo año. Asimismo, 'Sukha' amplía esta temporada sus escenarios y estará allí donde suceda la cultura. El programa realizará un seguimiento especial de acontecimientos como el Festival de Cine de San Sebastián, se acercará al universo Macondo de Shakira y estará presente en la ComicCon de Málaga, además de recorrer otros espacios y citas culturales de toda España.