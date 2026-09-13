José Yélamo denuncia la agresión a un cámara de La Sexta en su cobertura desde Ceuta: "Le han lanzado una piedra en la espalda"

Tano García, operador de cámara de La Sexta, ha sido el último profesional de la comunicación en sufrir una agresión mientras cubría los altercados que siguen produciéndose en Ceuta. Tras los empujones e insultos a los que han tenido que hacer frente los reporteros de TVE durante las concentraciones en defensa de la ciudad, ahora se suma un nuevo ataque a un comunicador, en este caso de la cadena de Atresmedia.

El cámara se encontraba grabando imágenes de los últimos altercados en Ceuta a causa de la crisis migratoria, cuando sufría una agresión. Así se puede ver en un vídeo del momento emitido este sábado por 'LaSexta Xplica'. "Me están tirando cosas", denunciaba García, al tiempo que señalaba que "había una agresión en el otro lado a una chica. Donde estábamos. Justo nos acabábamos de ir y había una agresión a una chica tirada en el suelo. Íbamos para allá corriendo".

"Me voy a mover, que tengo a Yerma en mitad de la carretera", explicaba a sus compañeros, haciendo referencia a la periodista de laSexta Yerma Ruano, quien segundos después recogía al operador de cámara con el coche para marcharse del lugar. Él, visiblemente nervioso, le pidió que arrancara: "Vamos, tira, tira, tira". Una vez dentro del vehículo, Tano García le contaba que le acababan de "tirar una piedra a la espalda". "Sube, sube", le pedía ella, también muy nerviosa.

Desde el plató de 'LaSexta Xplica', su presentador José Yélamo ha lamentado la situación, recordando que tanto el cámara como la reportera solo estaban haciendo su trabajo en "la playa de El Trampolín": "Nuestro compañero Tano García, al que le han lanzado una piedra en la espalda, está haciendo un gran trabajo contando lo que viven desde allí y obviamente la situación día tras día va aumentando la tensión".

Las agresiones a reporteros de TVE en las concentraciones por Ceuta

Lo ocurrido con el cámara de laSexta no es insólito. El pasado 2 de septiembre, reporteros de TVE que cubrían las concentraciones en apoyo a Ceuta desde distintos puntos de España también sufrieron la ira de algunos manifestantes. Antonio Gómez de Olea, reportero de 'Malas Lenguas', fue increpado y sufrió un intento de agresión mientras cubría la concentración en Cibeles. Algo similar a lo que sufrió Mikel Etxarri, de 'Mañaneros 360', durante la protesta frente al Congreso de los Diputados organizada por grupos de ultraderecha.

Tal y como explicó Gómez de Olea en el programa vespertino de TVE conducido por Gonzalo Miró, fue un "episodio muy violento". "Vemos cómo Núcleo Nacional ha intentado agredir a un compañero de TVE", denunciaba el periodista que explicaba que incluso la Policía tuvo que intervenir. "Se han dado cuenta de que somos de TVE y han empezado a actuar de manera muy agresiva", comentaba el reportero.

Por su parte, Mikel Etxarri denunció haber recibido patadas en las espinillas para que la agresión no se viera en cámara: "Estábamos grabando una entrevista y estaba todo supercalmado. Había gente manifestándose y apenas nos decían nada, pero de repente un grupo empezó a insultarnos. Nos decían '¡Telepedro! ¡Vende patrias! ¡Traidores! ¡Gilipollas!'. Pero después del primer 'gilipollas' llegó el primer empujón, luego me tiraron el micro, después llegó la primera patada, el primer rodillazo".

Además de en las concentraciones de Madrid, también hubo tensión en las de Ceuta, donde Jesús Navarro, reportero de los Servicios Informativos de TVE también fue agredido. Unos lamentables hechos que fueron denunciados por José Pablo López, presidenta de RTVE, en su cuenta de X. Y es que la libertad de expresión y de información es un derecho fundamental recogido por la Constitución, y debe ser protegido en todo momento.