Cristóbal Soria, colaborador de 'El Chiringuito', sufre un accidente durante el rodaje de 'Planeta Calleja' en Costa Rica

Gran susto el que ha vivido Cristóbal Soria este viernes mientras practicaba rafting en un río de Turrialba, en Costa Rica. El colaborador de 'El Chiringuito' practicaba este deporte, que consiste en el descenso por el cauce de un río a bordo de una balsa neumática, mientras participaba en la grabación de 'Planeta Calleja' junto al presentador del espacio de Cuatro, Jesús Calleja.

Según avanzó el medio costarricense Teletica, el tertuliano de 'El Chiringuito' sufrió un golpe en la ceja derecha, por lo que tuvo que ser trasladado a una clínica privada de Turrialba para ser atendido por los servicios médicos y, posteriormente, valorado. Su estado de salud no reviste ningún tipo de gravedad, tal y como han confirmado desde el programa futbolístico conducido por Josep Pedrerol.

"Nuestro Cristóbal Soria está bien. Tranquilidad tras el susto después de sufrir un accidente de rafting mientras grababa un programa en Costa Rica con Jesús Calleja. ¡Mucho ánimo, amigo!", explicaba la cuenta oficial de 'El Chiringuito'. Durante los días que ha permanecido en Costa Rica, antes del percance, él mismo ha compartido multitud de instantáneas y vídeos del país.

🙌 NUESTRO @cristobalsoria ESTÁ BIEN.



👉 Tranquilidad tras el susto después de sufrir un accidente de rafting mientras grababa un programa en Costa Rica con @JesusCalleja.



¡MUCHO ÁNIMO, AMIGO! pic.twitter.com/Yx61nKwOwM — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) September 12, 2026

Cafetales, junglas y todo tipo de animales que ha podido contemplar. Aunque las que más le maravillaron fueron las ranas gigantes cuyo ruido ocupa la noche costarricense. Junto a él, en todo momento, Jesús Calleja, con el que se encontraba cuando sufrió el accidente mientras grababa uno de los programas de 'Planeta Calleja'.

Cristóbal Soria regresará a 'El Chiringuito' cuando se recupere de las heridas

El cantón de Turrialba es conocido en todo el mundo por la calidad de sus ríos, por lo que es muy habitual la práctica del rafting, es decir, el descenso en balsa. Atrae anualmente a numerosos deportistas de riesgo y expediciones de aventuras por el volumen de su caudal y la fuerza de sus corrientes. Esta complejidad técnica exige una elevada destreza y atención constante por parte de los navegantes para así evitar peligros.

La rápida intervención de los equipos de auxilio, así como de los guías de producción, garantizó la rápida evacuación de Cristóbal Soria hacia el centro hospitalario más cercano. Aunque la información facilitada por las autoridades locales y la productora del programa no han dado más detalles de lo ocurrido, la inmediata asistencia sanitaria permitió que la cosa no pasara a mayores y que, en estos momentos, el colaborador de 'El Chiringuito' se encuentre recuperándose satisfactoriamente de sus heridas.

Este inesperado contratiempo se produce justo cuando 'El Chiringuito' ha arrancado una nueva etapa en Mediaset, tras años vinculado a Atresmedia. Cristóbal Soria es uno de los tertulianos más veteranos de la mesa de debate, y si algo le caracteriza es su férrea defensa del Sevilla y sus discrepancias con la actual dirección del Real Madrid. A buen seguro que, en cuanto se recupere de su lesión, le veremos retomando su puesto en el espacio deportivo nocturno conducido por Josep Pedrerol.