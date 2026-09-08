Josep Pedrerol anuncia la identidad del primer fichaje de la nueva era de 'El Chiringuito': un emblemático rostro de Mediaset

Este martes, 8 de septiembre, Josep Pedrerol ha anunciado en 'El Chiringuito' al primer fichaje del espacio deportivo en su nueva era en Mediaset. Se trata de Matías Prats Jr., quien se sumará así al equipo de comentaristas comandado por el comunicador catalán.

Tras un juego de pistas que mantuvo en vilo a la audiencia durante toda la entrega de este martes, finalmente Pedrerol resolvía el enigma: Matías Prats Jr., que actualmente presenta los deportes en Mediaset, formará parte de 'El Chiringuito'. Para empezar, el presentador anunciaba que el fichaje era "un periodista", aunque, evidentemente, eran muchos los candidatos.

La primera pista fue una frase dicha por él mismo: "Soy seguir acérrimo del Atlético de Madrid". Poco después, el programa ofreció una segunda pista donde el fichaje reconoció haber empezado "desde abajo, siendo becario en Radio Marca", por lo que siempre ha demostrado una gran vocación por el deporte. La tercera pista fue otra frase dicha por él: "Los periodistas deportivos somos futbolistas frustrados".

💡 PISTA NÚMERO 1 DE NUESTRO FICHAJE:



🔴⚪️ "Soy seguidor acérrimo del Atlético de Madrid". pic.twitter.com/GX1JJrFEh4 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) September 7, 2026

💡 PISTA NÚMERO 2 DE NUESTRO FICHAJE:



😉 "Empecé desde abajo... siendo becario en Radio Marca".



Lo desvelamos esta noche en #ElChiringuitoenEnergy. pic.twitter.com/mn9GhUIYYZ — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) September 7, 2026

💡 PISTA NÚMERO 3 DE NUESTRO FICHAJE:



😅 "Los periodistas deportivos somos futbolistas frustrados".



¡Lo desvelamos enseguida en Energy! pic.twitter.com/h9g4bqduGX — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) September 7, 2026

Josep Pedrerol anuncia el fichaje de Matías Prats Jr.

La pista definitiva, que provocó las risas de los presentes en el plató, así como infinidad de comentarios en redes sociales, vino con una frase en que puso de manifiesto su sentido del humor, algo que le viene de familia: "Mi padre es bueno contando chistes". Una clara alusión al veterano presentador de 'Antena 3 Noticias' Matías Prats, famoso por sus chascarillos y sus bromas que dan un toque menos serio a los informativos.

💡 PISTA NÚMERO 4 DE NUESTRO FICHAJE:



😂 "Mi padre es bueno contando chistes".



¡Vente ya a Energy! Lo desvelamos enseguida. pic.twitter.com/iksZy1OvxP — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) September 7, 2026

Finalmente, Josep Pedrerol anunciaba el fichaje de 'El Chiringuito' y, además, comunicaba que "estará aquí esta semana", aunque no dijo el día exacto: "Esta semana debutará con nosotros ya. Atención. El primer fichaje de 'El Chiringuito' de la nueva temporada en Mediaset es…". En ese momento se mostraba en las pantallas la imagen de Matías Prats Jr. una noticia que hacía mucha ilusión a todos los presentes, a juzgar por los aplausos que le dedicaron.

Con este fichaje, el programa de Josep Pedrerol refuerza su plantilla de colaboradores y redactores en esta nueva etapa en Mediaset. De esta forma, el hijo y nieto de periodistas se incorpora a un equipo que hasta hace poco ha sido rival de su programa 'El Desmarque'. Cabe recordar que Pedrerol competía con el informativo deportivo de Mediaset, conducido por Matías Prats Jr., con 'Jugones', que el catalán presentaba en La Sexta en la misma franja horaria. Mientras que algunas madrugadas, la versión nocturna de 'El Desmarque' competía con 'El Chiringuito' de Mega.

Matías Prats, de 'El desmarque' a nuevo colaborador de 'El Chiringuito'

Matías Prats Jr, nuevo colaborador de 'El Chiringuito'

Matías Prats (Madrid, 1985) inició su trayectoria profesional en Radio Marca, donde ejerció como reportero, narrador y presentador de programas deportivos. Debutó en televisión en 2009 en Veo7 y en 2011 se incorporó a Mediaset España, donde ha desarrollado buena parte de su carrera como reportero, enviado especial, editor y presentador. Ha cubierto Mundiales, Eurocopas, finales de Champions League y Copa del Rey, Fórmula 1, Roland Garros y el Giro de Italia, entre otras grandes competiciones. Actualmente presenta 'El Desmarque' los fines de semana en Telecinco y Cuatro. Su trayectoria ha sido distinguida con la Antena de Plata y el Premio de la Asociación de la Prensa Deportiva de Madrid.