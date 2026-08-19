Las audiencias dictan una clara sentencia al futuro de 'El Chiringuito' de Josep Pedrerol tras su segundo día en Mediaset

Parece que por ahora la llegada de 'El Chiringuito' a Mediaset ha sido todo un éxito. Tras el buen arranque del lunes, este martes el programa de Josep Pedrerol creció en su segunda noche en Energy con la entrevista a José Mourinho, una exclusiva de alcance mundial.

Así, en su segunda noche, 'El Chiringuito' subió al 5,3% y 189.000 espectadores. Lo que supone una subida de tres décimas y 1.000 espectadores. No es una subida de gran impacto pero si una confirmación de que parece que el público empieza a conectar con el programa en esta nueva etapa.

Con estos datos, 'El Chiringuito' volvió a situarse como la oferta líder de las cadenas temáticas en su franja y volvió a aupar a la cadena al subir dos puntos en dicha franja con respecto a lo que hacía anteriormente. Además por segundo día consecutivo consiguió superar a su 'hermana mayor'. Y es que Telecinco volvió a quedar por detrás con un 4,8%. El espacio deportivo también se mantuvo por delante de La 2, que anotó un 2,1% en dicha franja.

Tras el análisis pormenorizado de su estreno que hicimos en El Televisero con datos de Dos30', este martes podemos observar como el programa de Josep Pedrerol vuelve a arrasar entre los hombres con un 8,3%. Y si nos detenemos en los tarhets de edad, el espacio volvió a despuntar en mayores de 65 años con un 6,1% y en los adultos de 45-64 años con un 5,4%.

#ChiringuitoMourinho CRECE en su segundo día en Energy al registrar un 5.3% de share



⚽️ LÍDER entre los canales temáticos



⚽️ Destaca en hombres (8.3% de share)



⚽️ 654.000 espectadores conectaron en algún momento#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/iFkhz62eq0 — Dos30' (@Dos30TV) August 19, 2026

A lo largo del programa, 654.000 espectadores conectaron en algún momento con 'El Chiringuito' para escuchar las primeras declaraciones de Mourinho como entrenador del Real Madrid sobre lo sucedido con Rodri y sobre la renovación de Vinicius, entre otros asuntos. Asimismo, el programa volvió a ser el contenido televisivo de más alcance en redes sociales con 1,3 millones de usuarios.

Por si fuera poco, este martes, 'El Chiringuito' también superó otro examen en las audiencias. Y es que el programa de Josep Pedrerol también debutó en las mañanas de Cuatro con sus reposiciones ocupando el hueco de la mítica serie 'Alerta cobra' haciendo tándem con 'En boca de todos'. Una ubicación en la que también ha demostrado estar en forma dejando un buen sabor de boca de cara a su futuro.

Y es que la reposición del primer programa marcó un 4% de cuota de pantalla entre las 08:15 y las 10:30 horas de la mañana. Además durante toda la reemisión consiguió que 393.000 espectadores conectaran en algún minuto. Un dato que puede ser positivo de cara a conquistar a nuevo público para su emisión en late night tanto a diario en Energy como los domingos en Cuatro.

Además, con este dato, 'El Chiringuito' consigue subir dos puntos dicha franja de Cuatro, que hasta ahora era una de las más débiles de toda la parrilla. Además la tertulia deportiva puede ayudar también a que 'En boca de todos' tenga un mejor arrastre del que tenía con la ficción alemana. De hecho, este martes, el programa que presenta David Aleman en sustitución de Nacho Abad, volvió a anotar uno de sus mejores datos de agosto con un 9,2%.