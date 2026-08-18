El público dicta sentencia al estreno de 'El Chiringuito' de Josep Pedrerol en Mediaset y hay una crítica muy repetida

Este 17 de agosto de 2026 pasará a la historia como el día en el que 'El Chiringuito' de Josep Pedrerol estrenó su nueva etapa en Mediaset después de 13 años en Atresmedia. Así, el programa que se ha convertido en todo un fenómeno a nivel deportivo, se ha estrenado en su nuevo hogar y lo ha hecho con algunas novedades.

Para empezar y como era lógico con el cambio de cadena, 'El Chiringuito' ha estrenado plató, más pequeño que el que tenían en Atresmedia, pero con mayor apoyo de pantallas para poder ver todas las imágenes con los mejores resúmenes de los partidos de La Liga de primera, segunda división así como de la Champions League.

La actualidad futbolística y los últimos movimientos en el mercado de fichajes con la mirada puesta en el futuro de Julián Álvarez y en toda la verdad del fichaje de Rodri por el F.C. Barcelona tras no terminar de cuajar su llegada al Real Madrid centrarán la atención del análisis y el debate que se producirán en los primeros días del programa en Mediaset.

Dirigido y presentado por Josep Pedrerol, el programa, que se emitirá de lunes a jueves en Energy (23:45h) y los domingos en Cuatro (00:00h), revelará, además, próximamente las identidades de los tres grandes fichajes que se suman en esta etapa a su amplio plantel de colaboradores habituales.

Entretenimiento, información en directo, exclusivas y la última hora del fútbol y de otros deportes continuarán siendo las señas de identidad del formato deportivo líder de las noches en televisión, que continuará contando con rostros históricos como Tomás Roncero, Edu Aguirre, Alfredo Duro, Jota Jordi, Cristóbal Soria, Carme Barceló, Juanma Rodríguez, Paco Buyo, Lobo Carrasco, Fernando Sanz, Jorge d'Alessandro, Javier Balboa, Juanfe Sanz, Diego Plaza o Álex Silvestre, entre otros. Los exárbitros Rafa Guerrero, José Luis Pajares Paz e Ildefonso Urizar Azpitarte aportarán su mirada experta ante las grandes polémicas sobre el césped.

La redacción de ‘El Chiringuito’, reforzada con su red de corresponsales en puntos clave como Barcelona, Bilbao y Andalucía, permanecerá activa en todo momento para trasladar a la audiencia la última hora del ‘deporte rey’.

"Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a El Chiringuito. A El Chiringuito de siempre. A la familia que nos acompaña siempre a esta hora. Y ahora desde Mediaset, en Energy y en Cuatro. Por cierto mucha gente preguntaba donde estáis, los chavales ayudar a los abuelos y a las abuelas y a los papás a sintonizar Energy y colocarlo en un canal que esté cerquita, en el ocho o en el nueve. Y de lunes a jueves en Energy y los domingos en Cuatro. Lo pasaremos bien. Hay que hablar de una liga apasionante, tenemos imágenes de primera, de segunda y de la Champions", ha empezado señalando Josep Pedrerol.

Justo después, el presentador ha querido acordarse de Ana Garcés, quien se encargaba de leer todos los comentarios de los espectadores en redes sociales en Atresmedia y que de momento no continúa en 'El Chiringuito' y ha dado la bienvenida a la nueva copresentadora del formato, la periodista Paula Martínez.

El veredicto de la audiencia al estreno de 'El Chiringuito' en Mediaset

Como era de esperar, el estreno de 'El Chiringuito' en Energy ha generado mucha expectación, sobre todo entre los fans del programa de Josep Pedrerol. Aunque este primer día son muchos los que han criticado los problemas de sonido con algunos colaboradores a los que apenas se les oía y a tener problemas para escuchar también a José Álvarez en las conexiones desde Barcelona.

"#ElChiringuitoEstreno Meses anunciando el estreno en #Mediaset hoy y terrible el comienzo. Micros abiertos, enfocando estando fuera de plano, los encuadres de la entrada a los tertulianos fuera de cámara...", ha cuestionado un fan. "5 minutos viendo el #chiringuito en #mediaset y el downgrade que pego el programa es tremendo. El plato parece el de punto pelota de hace 10 años, logo horrible y la que lee los mensajes sin ninguna gracia… tremendo #elchiringuitoestreno", ha sentenciado otro.

Pero el sonido no ha sido lo único que han criticado los espectadores fieles de 'El Chiringuito'. Otros también han cuestionado la iluminación del plató y cómo en la entrada de los colaboradores no se les ha visto bien la cara por problemas de encuadre con la cámara.

#ElChiringuitoEstreno Meses anunciando el estreno en #Mediaset hoy y terrible el comienzo. Micros abiertos, enfocando estando fuera de plano, los encuadres de la entrada a los tertulianos fuera de cámara...

Madre mía el comienzo!

Volvieron los becarios?

😅😂😂😂 — FabioMaugo (@FabioMaugo) August 17, 2026

5 minutos viendo el #chiringuito en #mediaset y el downgrade que pego el programa es tremendo. El plato parece el de punto pelota de hace 10 años, logo horrible y la que lee los mensajes sin ninguna gracia… tremendo #elchiringuitoestreno — CarvaElCaudillo (@CarvaElCaudillo) August 17, 2026

#ElChiringuitoEstreno el audio es malísimo — KllaWarras (@klla_warras) August 17, 2026

#elchiringuitoestreno vaya audio malo… que mal🤦🏻‍♂️ — Luis Alberto Vázquez (@Luija13) August 17, 2026

#elchiringuitoEstreno se escucha como mal no? Más enlatado y bajo. — Jonba (@joonba16) August 17, 2026

Vaya chinada se va a meter Pedrerol teniendo en cuenta todos los fallos que están habiendo #ElChiringuitoEstreno — KevinGF 🥵 (@Keeviing04) August 17, 2026

Ridículo absoluto. Ni se os oye. Se oye pésimo a todos los tertulianos. Patetico — ALDUS 🇪🇸 (@Aldus73) August 17, 2026

#elchiringuitoestreno se oye fatal… parecen micros de los “chinos” solucionar el problema @elchiringuitotv — Angel Perez (@legnaanpega) August 17, 2026

El técnico de sonido echando a la gente del #ELCHIRINGUITOESTRENO que horribles mezclas pic.twitter.com/pIlXuOyxO4 — Xavi Mateu (@Xavlmateu) August 17, 2026

Demasiada iluminación sobre los contertulios. Hay que mejorar eso. #ElChiringuitoEstreno — ElPredicador (@ElPredi74198136) August 17, 2026

Porqué se escucha tan rematadamente mal. El sonido es horrible!! #elchiringuitoestreno — Righi Niccolo (@Righi_Niccolo) August 17, 2026

#ElChiringuitoEstreno se os oye muy bajo y de de fondo, y las voces van mas rápodo que la boca😅 — Quinto toro (@toros20121) August 17, 2026

#ElChiringuitoEstreno



No sé si tenéis un pequeño problema con el sonido, algunos tertulianos se oyen muy bajito. — Kino (@SrAlkaud) August 17, 2026

#ElChiringuitoEstreno



Se escucha fatal, chicos. De verdad. Y el sonido en un programa como este, ES LO MÁS IMPORTANTE.



Confío en que lo arregléis en la pausa. Sé que sois un equipazo. Buena suerte esta temporada. — Kino (@SrAlkaud) August 17, 2026

el volumen está bajo y tengo la tele al 20 jajajaja #ElChiringuitoEstreno — Pol (@polmarin06) August 17, 2026

Mucho 'Exclusiva' y mucho 'Tic Tac', pero el sonido brilla por su ausencia. 🤦‍♂️ #ElChiringuitoEstreno — Andrés (@Andres3Damian) August 17, 2026

Con el locurón de luces y planos de la presentación me ha dado un ataque epiléptico.#ElChiringuitoEstreno — Croqueta (@superconcreta) August 17, 2026

La iluminación es espantosa, los tertulianos se ven fatal. el nuevo logotipo es IA en su máximo esplendor #ElChiringuitoEstreno — Moby Lopez (@realmobylopez) August 17, 2026

#ElChiringuitoEstreno Sonido! Suban los micrófonos que se oye fatal!

Esto parece un programa de tele local! @jpedrerol — Sr. Rubio (@R3rubio) August 17, 2026

Aunque no todo han sido críticas negativas. Algunos han celebrado la vuelta del "mejor programa de fútbol" a la televisión y otro ha destacado para bien los cambios. "Muy chulo el plató, que mantiene la esencia del anterior. Y buen pequeño salto de calidad pasando de Mega a Energy y Cuatro", ha señalado un seguidor.

Muy chulo el plató, que mantiene la esencia del anterior. Y buen pequeño salto de calidad pasando de Mega a Energy y Cuatro.



Suerte en esta nueva etapa. Aquí estaremos para coger nervios de domingo a jueves viéndoles 😂#ElChiringuitoEstreno — Jozabad Betancor (@jozasbetancor) August 17, 2026

Os deseo lo mejor en este nuevo ciclo, y también espero que me re engancheis después de mucho tiempo. #ElChiringuitoEstreno — Curtis Rodna (@Curtinaitis) August 17, 2026