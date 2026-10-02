'Operación Triunfo' pospone el evento en televisión por sus 25 años y deja en el aire la fecha de su celebración

Con el 25 aniversario de 'Operación Triunfo' a la vuelta de la esquina, la expectación por el gran reencuentro de todos sus concursantes en un evento especial ha ido creciendo. Sin embargo, la señalada cita anunciada por Tinet Rubira a principios de año ha sufrido una modificación de última hora, quedando aplazada en el calendario.

Si bien la Academia de 'OT' abrió sus puertas por primera vez un 22 de octubre de 2002, el histórico reencuentro en el que Gestmusic dará cita a una gran cantidad de las voces que han pasado por el formato en sus trece ediciones no se celebrará finalmente durante este mes. Fue el director de la productora, Tinet Rubira, quién adelantó en el mes de abril la celebración de "un gran evento" que supondría el reencuentro de más de 200 concursantes.

'Operación Triunfo' deja en el aire el especial para celebrar su 25 aniversario

La intención de 'Operación Triunfo' era reunir en esta fecha clave a todos los profesores, directores de la Academia y miembros del jurado que han pasado por el programa, aunando rostros de sus distintas etapas en Telecinco, RTVE y la más reciente, Amazon Prime Video. Sin embargo, tal y como avanza Vertele, este reencuentro ha quedado aplazado por cuestiones de producción y por no contar con los plazos necesarios para realizar un evento de tal envergadura.

Cabe recordar que el periodista Hector Alabadí adelantó en 'El despertador de RNE' que el reencuentro se produciría durante el cumpleaños del formato, con un evento en directo en Madrid programado para el 22 o 23 de octubre, coincidiendo con la citada fecha de emisión de su primera edición en La 1. A su vez, han sido varios concursantes de 'OT' los que, a lo largo de los meses, han confirmado haber recibido una invitación para la señalada celebración.

Ante este cambio de planes, el citado medio asegura que Gestmusic sigue adelante con sus planes para conmemorar los 25 años de 'Operación Triunfo'. Por lo que este evento especial podría ver la luz durante el primer tramo de 2027, pues cabe recordar que la primera entrega del concurso se extendió hasta el 11 de febrero de 2002, día de la histórica final en la que Rosa López se alzó con la victoria. Y por el momento se desconoce en qué plataforma o cadena de TV verá la luz esta importante entrega para los seguidores del formato.