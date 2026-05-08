RTVE se alía con la productora de 'Operación Triunfo' para celebrar su 70 aniversario con esta gala especial

RTVE quiere celebrar a lo grande el 70 aniversario y prepara un programa muy especial con el que conmemorar esta efeméride. Para ello, ha decidido aliarse con Gestmusic Endemol ('Operación Triunfo', 'Tu cara me suena'), la compañía que ya se encargó de realizar las galas tanto del 60 como del 50 aniversario.

Esta gala especial, que todavía no tiene fecha de emisión, se recordará la historia de la cadena pública a través del archivo y la mirada de sus protagonistas. La intención es hacer un repaso a todos los programas y series así como los rostros que han marcado durante siete décadas a la sociedad española.

Tal y como anuncia RTVE en un comunicado, dicho especial estará vertebrado en bloques por cada una de las décadas y funcionará como una cápsula del tiempo que destacará los hechos y personas más relevantes de esos 10 años.

Será un programa especial en el que la Orquesta y Coro de RTVE tendrá un papel fundamental a la hora de hacer un repaso por la historia de la cadena porque si algo ha pasado, se ha comentado o se ha visto en España en los últimos 70 años, sin duda, ha sido a través de TVE.

La conmemoración del 70º aniversario de Televisión Española comenzó en la pasada Nochevieja, con el lanzamiento del himno 'Imparables', en el que más de medio centenar de profesionales vinculados a la televisión y radio públicas pusieron voz a un tema que homenajeaba a la cadena en su cumpleaños.

También esa misma noche se emitió el primer especial de 'La casa de la música' protagonizado por siete artistas (Nicki Nicole, Lola Índigo, Amaia, Ana Torroja, Rosario Flores, La Oreja de Van Gogh y Shakira), que emitirá su segunda entrega este próximo 16 de mayo. Unas ambiciosas producciones audiovisuales y musicales que también rinden tributo a los 70 años de historia de Televisión Española como escaparate de miles de artistas y millones de canciones.

Después, durante la final del Benidorm Fest 2026 se hizo también un homenaje a los 70 años de TVE con la emisión de un spot muy especial en el que unos niños trataban de recrear algunos de los momentos más icónicos de la historia tras borrar por error el archivo de la cadena. A lo largo de 2026, RTVE seguirá celebrando estos 70 años de TVE, llenos de momentos que permanecen en nuestra memoria y que son parte de todos e imposibles de borrar.