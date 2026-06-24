Jesús Cintora acusa en TVE a Felipe González de difundir un bulo sobre Aldama y lo califica de un modo que es imposible ver venir

Jesús Cintora ha abordado este miércoles en 'Malas Lenguas' las últimas declaraciones de Felipe González en un acto junto a Emiliano García Page en el que ha pedido el adelanto electoral o la dimisión de Pedro Sánchez, y en el que ha llegado a hablar de "un gobierno de izquierdas reaccionarias".

"Atención a esto. Felipe González en un acto más crítico con su partido que con la derecha y la extrema derecha. Afirma que hay un gobierno de una izquierda reaccionaria y que son fracasados. Vean esto", advertía Jesús Cintora dando paso a un vídeo. "Y hay más ehh, más crítico con su partido que por ejemplo con Vox", añadía el presentador dando paso a Javier Aroca.

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Después, Jesús Cintora también recordaba cómo en los últimos tiempos Felipe González parece alguien más cercano a la derecha que al PSOE. "Dice que elecciones ya, que mañana es tarde. Felipe González que ha sido cuestionado por ser un chaquetero y pasarse de la izquierda a la derecha y él ahora habla de mercenarios. ¿Cómo lo veis?", reaccionaba el presentador abriendo el debate en la mesa.

Tras escuchar a Javier Aroca, Joan Guirado, Loreto Ochando o Marta Gómez Montero sobre las palabras de Felipe González, el presentador de 'Malas Lenguas' conectaba con Esther Palomera para conocer su visión de las declaraciones del que fuera presidente del Gobierno. "Quiero preguntarte porque hay más de Felipe González, curiosamente dice que si el gobierno es de izquierda reaccionaria, que tiene que irse y que el presidente es un mercenario. Pero le preguntan por Aldama, que se ha quedado en la calle y es un corrupto, y le parece que la sentencia es chapó", comentaba el presentador.

Jesús Cintora desmonta a Felipe González: "Ser coherente es decir la verdad. Esto de que ha descubierto tramas, Aldama no ha descubierto ninguna trama"

"Yo creo que la sentencia está bien hecha. Hemos indultado a gente premiándolos por haber descubierto tramas corruptas en la otra parte y yo creo que en eso hay que ser coherente", comentaba Felipe González. "A ver señor González ser coherente es decir la verdad. Esto de que ha descubierto tramas, Aldama no ha descubierto ninguna trama. La trama la descubrieron los funcionarios del Estado que estaban investigando y le pillaron a Aldama y le meten en la cárcel y ahí es cuando pía. O sea que esto de que Aldama descubre tramas no, eso es un bulo", sentenciaba Cintora.

Por su parte, Esther Palomera reaccionaba a lo de Felipe González asegurando que "ya no es un verso suelto, es una simbiosis con el discurso que reconocemos a diario en los dirigentes de la derecha política". "Parece haber olvidado las sentencias que hubo contra ministros de su propio Gobierno y él los acompañaba a la prisión o como arremetía contra los jueces que investigaban a los ministros de su Gobierno", añadía la periodista.

Y poco después, Jesús Cintora terminaba reaccionando también a otras palabras de Felipe González comparando los regalos de Zapatero con los del rey emérito. "Felipe González tiene estas cosas últimamente de ir, por ejemplo, a querer pontificar sobre los regalos y pone como ejemplo al rey Juan Carlos, y no sé si es el mejor ejemplo. El rey emérito no pasó a patrimonio del Estado todos los regalos señor González, si quiere darle a Zapatero en su derecho está, pero poner al rey emérito de ejemplo no ha sido la mejor idea", cuestionaba el presentador.

"Está el rey Juan Carlos como para hablar de los regalos que no entregó a patrimonio del Estado. En fin, delirio, está muy bien esto del abuelo de que en mis tiempos éramos mejores, pues no siempre señor González", terminaba diciendo Jesús Cintora.