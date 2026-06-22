Jesús Cintora corta la intervención de una colaboradora por el bulo que suelta en 'Malas Lenguas' sobre Víctor de Aldama

Si hay una máxima que tiene Jesús Cintora en 'Malas Lenguas' desde su estreno en TVE es que no permite que se cuele ni una sola mentira en su programa. "Bulos no" es su eslogan. Y eso es lo que ha vuelto a hacer este lunes con Marta Gómez Montero en pleno debate sobre Víctor de Aldama.

Así, 'Malas Lenguas' abordaba la condena del Tribunal Supremo a José Luis Ábalos y Koldo García a 24 y 19 años de prisión respectivamente por el caso de las Mascarillas y cómo Víctor de Aldama se librará de la prisión tras suspender su condena de cuatro años y medio por haber colaborado según ellos con la justicia.

Una decisión judicial que está dando mucho que hablar y que ha generado lío en 'Malas Lenguas'. "Hay una desproporción absoluta entre las penas que se imponen a los corruptos y a los corruptores. Es un despropósito", defendía Gloria Marcos antes de que Jesús Cintora le diera la palabra a Marta Gómez Montero.

Jesús Cintora no tolera el bulo de Marta Gómez Montero sobre Aldama

Gloria Marcos, Jesús Cintora y Marta Gómez Montero en 'Malas Lenguas'

"Partiendo de la base de que a mí la figura de Víctor de Aldama no me gusta, creo que deberíamos congratularnos porque en general de que la corrupción la cometa quién la cometa salga a la luz", exponía la periodista. "Pero es que este no la ha sacado a la luz", le replicaba el presentador.

"Aldama no la ha sacado a la luz", incidía Jesús Cintora. "Ellos dicen que sí", se justificaba Gómez Montero. "No, no, Aldama no. Cuidado, esto es 'Malas Lenguas' y bulos no", le frenaba indignado el presentador. "Dicen que ha colaborado", añadía la colaboradora.

Pero Jesús Cintora se negaba a que se siguieran soltando mentiras en su programa. "No, no, la investigación empieza antes de que Aldama píe. Eso es así. No me lieis. Bulos no. Yo no digo que después haya piado, que ha piado después, pero no lo destapa él", sentenciaba el presentador.