Cintora, a máximo histórico en La 2 de TVE: 'Malas Lenguas Noche' da el sorpasso a 'La Sexta Xplica' y derrota también a La 1 y Cuatro

'Malas Lenguas Noche' lo ha conseguido. Después de nueve semanas luchando frente a frente con 'La Sexta Xplica' y después de quedarse en las últimas semanas al borde del sorpasso, este sábado el programa de Jesús Cintora consiguió su máximo histórico y se situó por encima de su rival a gran distancia.

Así, 'Malas Lenguas Noche' subió a un 6,4% y 451.000 espectadores siendo tanto su mejor cuota de pantalla como su mejor dato en espectadores desde su estreno el 25 de abril. Unos datos que le permitieron superar a 'La Sexta Xplica', que este sábado se quedó en un 5% y 352.000 espectadores.

#Audiencias 📈MÁXIMO de 'Malas Lenguas Noche' (@MalasLenguas_Tv) con un 6,4% de cuota y 451.000 espectadores de media en @la2_tve



El programa de @JesusCintora se impone a su competencia y alcanza más de 3.2 millones de espectadores únicos este sábado. pic.twitter.com/jwhkOP7uPN — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) June 21, 2026

Pero lejos de quedarse ahí, el programa de Jesús Cintora consiguió algo insólito y es que fue tercera opción de la noche en su franja horaria entre las 21:40 y las 2:00 horas superando tanto a La 1 como a Cuatro, que marcaron ambas un 5,6%, así como a La Sexta con el 5% que anotó el espacio de José Yélamo. De esa manera, solo le superaron Antena 3 con 'La Voz Kids' con un 12% y 843.000 espectadores y Telecinco con 'Hay una cosa que te quiero decir', que marcó un 8,3% y 579.000 seguidores.

‘Malas Lenguas Noche’ fue tercera opción en #Audiencias en su franja (21h40-26h01), superando a La 1, Cuatro y laSexta:



- A3: 12% / 843.000

- T5: 8,3% / 579.000

- ‘Malas Lenguas Noche’: 6,4% / 451.000

- La 1: 5,6% / 393.000

- Cuatro: 5,6% / 392.000

- laSexta: 5,0% / 352.000 https://t.co/BozNxRSNxo — Hugo 💻💙 (@hugo_cnm) June 21, 2026

'Malas Lenguas Noche' supera a 'La Sexta Xplica' en 11 territorios

Si nos detenemos en cada programa, y gracias a los gráficos publicados por Hugo Carabaña a través de los datos de Fifty5Blue (Kantar Media), podemos observar como 'Malas Lenguas Noche' logró su minuto de oro a las 22:48 horas con un 7,36% y 686.000 espectadores y su mayor cuota a las 1:00 con un 8,27%. Por su parte, el programa de José Yélamo alcanzó su minuto de oro a las 22:10 horas con 5888.000 y 6,4% y su mayor cuota a las 00:50 horas con un 6,97%.

Y si analizamos la curva de audiencia de ambos programas vemos como 'La Sexta Xplica' solo se mantiene por delante de su rival en su primera media hora. A partir de las 22:00 horas aproximadamente es 'Malas lenguas Noche' quién se pone por delante durante prácticamente toda la noche hasta alrededor de la 1:00 horas, cuando ambos formatos se quedan muy igualados.

Curva de #Audiencias de 'Malas Lenguas Noche' y 'laSexta Xplica'



'Malas Lenguas Noche' logra minuto de oro a las 22h48 (686.000 y 7,36%) y el de más cuota a la 01h00 (8,27%)



'laSexta Xplica' logra minuto de oro a las 22h10 (588.000 y 6,4%) y el de más cuota a las 00h50 (6,97%) pic.twitter.com/aUtovqY4AX — Hugo 💻💙 (@hugo_cnm) June 21, 2026

Por otro lado, si nos detenemos en ámbitos geográficos podemos ver como 'Malas Lenguas Noche' supera a su rival en 11 territorios mientras que 'La Sexta Xplica' consigue liderar por encima de su rival en seis comunidades autónomas.

Así, el espacio de Jesús Cintora en TVE anotó sus mejores resultados en País Vasco (11%), Castilla y León (9,6%), Madrid (9,1%), Asturias (8,%), La Rioja (8,4%), Catluña (8,1%), Baleares (6,7%), Navarra (6%), Comunidad Valenciana (5,1%), Extremadura (4,7%) y Canarias (3,3%).

Por su parte, 'La Sexta Xplica' alcanzó sus mejores datos en Cantabria (9,8%), Aragón (9,7%), Galicia (6,7%), Murcia (4,9%), Castilla La Mancha (4,7%) y Andalucía (4,2%).