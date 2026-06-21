Gonzalo Miró va un paso más allá ante la decisión del juez Peinado con Begoña Gómez y avisa firmemente de las consecuencias en TVE

Ha sido, sin duda alguna, la noticia de este sábado 20 de junio: la última medida adoptada por el juez Peinado contra Begoña Gómez. Como no podía ser de otra manera, en 'Malas Lenguas Noche' han debatido sobre la misma, siendo Gonzalo Miró uno de los más críticos con lo que está ocurriendo en la justicia española.

Este sábado, y tras cinco días de espera, el juez Juan Carlos Peinado ha impuesto algunas medidas cautelares a la mujer de Pedro Sánchez, como la retirada del pasaporte, la prohibición de salir de España o la obligación de acudir a comparecer cada quince días al juzgado, al considerar que existe "riesgo de fuga".

Más información Revilla no teme la demanda al sentenciar el auto de Peinado contra Begoña Gómez con dos grandilocuentes palabras en La Sexta

Esta medida, que ha supuesto todo un terremoto, ha llevado incluso a los sindicatos policiales principales a exigir a Peinado una rectificación, y al CGPJ a reunirse este lunes para decidir si abre un expediente disciplinario al juez. Y es que en el auto se insinúa que Begoña podría ser ayudada por sus escoltas y los guardias en el caso de que quisiera fugarse. Por su parte, el Gobierno acusa a Peinado de llevar a cabo una "persecución" contra la esposa del presidente.

Gonzalo Miró: "Me parece que la democracia está en peligro"

En 'Malas Lenguas Noche' han dedicado buena parte de la entrega de este sábado a debatir sobre el polémico auto. Y, aunque todos los colaboradores estaban de acuerdo en que esta medida del juez Peinado es "desproporcionada", Gonzalo Miró ha ido más allá: "Me parece que la democracia está en peligro. Lo creo firmemente", ha asegurado el presentador de 'Directo al grano'. En su opinión, "creo que esto debería ya marcar un antes y un después, después de todas las cosas que venimos viendo ya desde hace tantos años para que no sirva como arma política semejante disparate".

Según Gonzalo Miró, "el Consejo General del Poder Judicial debería dimitir en bloque porque es un bochorno y una vergüenza que permitan sin poner el grito en el cielo las cosas que están pasando en la justicia en este país. Porque luego resulta que cuando hay políticos que ponen en duda la justicia, que argumentos de sobra hay, ahí se dan mucha prisa en el CGPJ para sacar comunicados pidiendo respeto a la justicia. Lo primero que tienen que hacer es respetarse ellos, respetarnos a los españoles, respetar la democracia".

Por último, el colaborador ha lanzado una pregunta con la que representa a gran parte de los españoles: "Si están haciendo esto con un expresidente o con la mujer del presidente o con el hermano del presidente, cuando llegue el día en que estén en la Moncloa, ¿qué no van a hacer con el resto de españoles que no piensen como ellos? Es para estar, por lo menos preocupado", ha sentenciado.

En la misma línea que Gonzalo Miró, Marta Gómez Montero también considera que "la decisión del juez Peinado es absolutamente incomprensible y desproporcionada. Podía haber mirado al magistrado de la Audiencia Nacional, que no se las ha impuesto a Rodríguez Zapatero, metiendo además en medio a la policía, diciendo que le podía permitir que se fugara, me parece absolutamente desproporcionado. Me parece que no está actuando con los mínimos parámetros de objetividad. Está dando argumentos a la izquierda de que hay una persecución contra Begoña Gómez", ha concluido la periodista.