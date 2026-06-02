Isabel Durán se enfila sin paliativos contra Gonzalo Miró en 'Directo al grano' con esta acusación a cuenta de Ayuso

No hay duda de que la presencia de Isabel Durán en 'Directo al grano' genera siempre mucha tensión. Si la semana pasada se vivió un momento de gran polémica por su enfrentamiento con Sarah Santaolalla y la propia Marta Flich; este martes ha sido Gonzalo Miró quién ha vivido un rifirrafe con la colaboradora.

'Directo al grano' abordaba la última hora en torno a la visita del Papa León XIV a Madrid. "Madrid ya activa la cuenta atrás ante la inminente llegada del Papa León XIV con un despliegue sin precedentes de 14.000 agentes superando incluso a la histórica cumbre de la OTAN", empezaba diciendo Marta Flich. "Un blindaje en nivel 4 de alerta que triplicará los planes de transporte y movilidad que ha llevado a las autoridades a pedir el teletrabajo para evitar el colapso", apostillaba.

Mientras, Gonzalo Miró no dudaba en lanzar un dardazo a Isabel Díaz Ayuso. "Y es que hay quién no ha podido esperar tres días a tener al santo padre aquí y ha corrido a visitarle a Roma. Una foto impecable de Ayuso en el Vaticano que contrasta con el mazazo judicial que le acaba de estallar a la presidenta de Madrid. La jueza que investiga a su jefe de gabinete acaba de citar a declarar como testigo al novio de Ayuso, Alberto González Amador", comentaba el presentador.

"¿Estaría buscando una bendición extra del Santo Padre por la que se le venía encima?", añadía Gonzalo Miró con cierta sorna dando paso al vídeo de las declaraciones de Isabel Díaz Ayuso a la prensa tras salir de su encuentro con el Papa.

Poco después, era Isabel Durán la que tomaba la palabra para poner en valor la visita del Papa y aprovechaba su turno para cargar contra Gonzalo Miró por haber lanzado un palo a Ayuso, y no haber hecho lo mismo con Pedro Sánchez, cuando visitó el Vaticano coincidiendo con la presencia de la UCO en Ferraz.

"Yo voy de voluntaria como otras 16.000 personas. Es un evento que necesita mucho apoyo, es impresionante la cantidad de gente que va de voluntaria y ayudas un poco a la organización. Se está disponiendo todo en zonas de seguridad porque van a estar todas las calles de Madrid llenas. Es muy bonita esta visita, es muy importante que el Papa venga a España, no vino Francisco, y creo que que venga León XIV es muy bonito", sostenía la colaboradora.

"Y supongo, Gonzalo, que habrás hecho el mismo comentario como el que has hecho de Ayuso cuando fue Pedro Sánchez a ver al Papa hace unos días", soltaba Isabel Durán. "El que tú quieras que haga, Isabel, yo lo hago", le replicaba Gonzalo Miró.

Gonzalo Miró se encara con Isabel Durán: "Afortunadamente, mi opinión es distinta a la tuya"

Gonzalo Miró e Isabel Durán viven un rifirrafe en 'Directo al grano'

Lejos de quedarse ahí, la colaboradora insistía en su crítica al comentario del presentador. "Es que me ha chocado que lo politices y es una pena porque precisamente el Papa no hay que entrar en política con él, es universal. Hay miles de millones de personas en el mundo que el Papa es su figura espiritual. Y qué pena más grande politizarlo y hacer una risa tan absurda", le espetaba Durán.

"Yo es que creo que la política está en todo y en la religión también hay política y es una opinión afortunadamente muy distinta a la tuya", le replicaba Gonzalo Miró. "¿Pero dijiste lo mismo cuando fue Sánchez a ver al Papa el otro día?", le repreguntaba Isabel al presentador. "Yo lo que tú quieras que diga lo digo, tú vienes a las reuniones de guion y nos dices qué quieres que contemos, y nosotros lo hacemos", le contestaba Miró.

"Yo solo digo que me da pena", apostillaba Isabel Durán. "Merecía un comentario porque además había una noticia relacionada con la pareja de Ayuso que había que dar", se defendía el presentador. "Bueno, y también Sánchez con la corrupción", trataba de recordarle Isabel Durán. "Pero es que esa es una noticia de hoy, aunque a ti no te guste", terminaba diciendo Gonzalo. "De hace un ratito de hecho", concluía Marta Flich.