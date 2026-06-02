RTVE retira 'La Revuelta' de su franja original y mete tijera a 'Aquí la Tierra' en la programación de La 1 este jueves

La 1 de RTVE ofrecerá este próximo jueves 4 de junio el partido amistoso entre la selección española y la iraquí. Un encuentro previo a la Copa Mundial 2026 que provocará la retirada de 'La Revuelta' de David Broncano de su franja de emisión habitual y una reducción de la duración de 'Aquí la Tierra', otro de los pilares de la programación regular de la principal cadena estatal.

El choque entre España e Irak, que será el último duelo de nuestro país antes del torneo internacional, está fijado para las 21:00 horas y se celebrará en el estadio de Riazor, en A Coruña. El 'templo' de RC Deportivo será el escenario del partido contra el país persa, también clasificado para la cita intercontinental que dará comienzo el próximo 11 de junio.

Con todo, RTVE se ha visto obligada a reconfigurar su parrilla para este jueves. En primer lugar, realizará un recorte de 'Aquí la Tierra'. El previo al partido arrancará a las 20:45 horas, por lo que el programa divulgativo conducido por Jacob Petrus perderá casi quince minutos de su duración.

No obstante, el mayor 'damnificado' será el cómico David Broncano. El segundo tiempo del España-Irak ocupará de lleno la franja de 'La Revuelta' y, por tanto, se tendrá que ver desplazada a las 22:50 horas; momento en el que se prevé que concluya el encuentro deportivo si no hay ningún contratiempo.

Esta vez, tal y como se avanza en la guía de programación de manera oficial, La 1 de RTVE ha optado por no hacer desaparecer 'La Revuelta' como ha sucedido en otras ocasiones en las que se ha retransmitido fútbol y por volver a la estrategia inicial de mantener el show y ofrecerlo en prime time, compitiendo frontalmente contra la nueva gala de 'Supervivientes', 'Horizonte', '¿A qué estás esperando?' y 'Servicio secreto by Chicote'.

Así queda la programación de tarde y noche en La 1 de TVE este jueves: