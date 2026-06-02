Xabier Fortes hace ruido con esta réplica a Feijóo tras su acusación contra RTVE desde el altavoz de Ana Rosa

Xabier Fortes ha sido el último rostro de TVE en contestar a las acusaciones que Alberto Núñez Feijóo ha vertido sobre la corporación pública durante su visita a 'El programa de AR' en Telecinco. Al igual que Jesús Cintora, el presentador de 'La noche en 24h' no ha dudado en sumarse a la defensa de la televisión pública, ironizando sobre la "limpieza" que el Partido Popular propone y las comparaciones con el NODO.

"Dejaría de tener RTVE para tener el NO-Do 24 horas en favor del gobierno", comentaba el líder del PP este lunes durante su visita al espacio de Ana Rosa Quintana, sumándose una vez más a la cruzada que lideran junto a Vox en contra de la televisión pública. "Yo creo que Feijóo desde el momento aquel de la entrevista con Silvia Intxaurrondo en la que no supo reaccionar, se quedó ahí pillado con TVE. Está usted aquí invitadísimo señor Núñez Feijóo", ha bromeado Jesús Cintora horas después desde 'Malas Lenguas'.

Xabier Fortes se revuelve contra Feijóo y su plan para "limpiar" RTVE: "Lo de las autonómicas ya, otro día"

De igual forma, Xabier Fortes ha salido en defensa de la corporación pública a través de sus redes sociales. "Dice Feijóo que RTVE es el NODO y que quiere 'limpiarla' cuando llegue al poder. El último presidente de RTVE que nombró el PP salía en los papeles de Bárcenas por cobrar dinero opaco de su partido mientras ejercía de cronista parlamentario", ha escrito el presentador.

Dice Feijóo que RTVE es el NODO y que quiere 'limpiarla' cuando llegue al poder. El último presidente de RTVE que nombró el PP salía en los papeles de Bárcenas por cobrar dinero opaco de su partido mientras ejercía de cronista parlamentario. Lo de las autonómicas, ya otro día. — Xabier Fortes (@xabierfortes) June 1, 2026

"Lo de las autonómicas, ya otro día", sentenciaba al final de su post para cerrar su crítica al Partido Popular y su falta de hemeroteca a la hora de lanzar acusaciones. La publicación está haciendo mucho ruido y en pocas horas acumula miles de interacciones.

En ese sentido, Jesús Cintora ha llevado su golpe en la mesa más allá dirigiéndose directamente al líder del PP. "Por cierto, cuando usted quiera hablamos de pluralidad en esta televisión, a la que puede venir. No quieren. No quieren. Y hablamos por ejemplo de la televisión autonómica gallega o de la de Madrid", ha señalado.

"Y hablamos de la pluralidad si quiere. Hay que compararlo únicamente. Con que lo compare ya está. Pero claro hablar del NO-DO, el NO-DO era con Franco señor Feijóo, no sé si es que tiene algún tic con esa época pero vamos…", sentenciaba Jesús Cintora en su magacín, siguiendo el mismo tono crítico que Xabier Fortes en pleno directo.