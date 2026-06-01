Audiencias mayo | Antena 3 lidera distanciándose de La 1 de TVE y Cuatro vence a La Sexta con la mayor ventaja en 8 años

Ha concluido mayo y, como viene siendo habitual, Antena 3 vuelve a ser la cadena líder con un 12,9%, encadenando 22 meses de liderazgo ininterrumpido y aumentando 3 décimas sus datos respecto al mes pasado. Tiene en su haber, una vez más, los programas más vistos de la televisión.

En segunda posición se mantiene La 1 de RTVE (11,2%), que pierde 4 décimas en mayo con respecto a abril, a la espera de los buenos resultados que se auguran en los dos próximos meses gracias al Mundial de fútbol.

Telecinco, por su parte, continúa estancada en la tercera posición y amasa un 9,2 al subir una sola décima en comparación con el mes anterior. Por suerte para el grupo Mediaset, Cuatro vuelve a ganar a La Sexta con un gran dato (6,5% vs 5,8%).

Por grupos, Atresmedia lidera por 35º mes consecutivo con un 25,5%. Le sigue Mediaset España con un 23,6%. Por su lado, el grupo RTVE registra un promedio del 17,3% en mayo.

Antena 3 (12,9%) sube en mayo y lidera sin rival

Finalistas de 'Mask singer 5'

Antena 3 (12,9%) sube, lidera y suma 22 meses consecutivos de liderazgo absoluto. Es la cadena que más crece entre las principales, alejándose de sus adversarios y reafirmando su posición como cadena más vista. Lidera sobre todo la sobremesa (17,8%) y el prime time (13,2%).

Cuenta, como viene siendo habitual, con los programas más vistos de toda la TV: ‘El Hormiguero’ (13,5%) lidera nuevamente en lo más alto del ranking, seguido de ‘Pasapalabra’ (18,8%), ‘La ruleta de la suerte’ (21,4%) y ‘Tu cara me suena’ (19,7%). Todos imbatibles.

En el horario estelar, más allá de lo mencionado anteriormente, destacan los buenos datos de de 'Mask Singer' (13,3%) y el buen arranque de 'La Voz Kids' (13%). En la otra cara de la moneda, la serie '¿A qué estás esperando?' (7,9%), que no ha funcionado.

En el apartado de ficción, Antena 3 también cosecha las series más vistas: ‘Sueños de libertad’ se sitúa a la cabeza con otro mes sobresaliente y, con su mejor mayo histórico con un 14,2%, de nuevo es líder absoluto con enormes ventajas sobre sus competidores. ‘En tierra lejana’ (11,1%) y ‘Una nueva vida’ (9,4%) son, por su parte, las series más vistas del 'prime time'.

Por la tarde, 'Y ahora Sonsoles' (10%) mantiene su posición como el magacín más visto de las privadas a pesar de su debilidad y es líder sobre su inmediato competidor. En las mañanas, 'Espejo Público' se mantiene con estables números y Karlos Arguiñano (16,9%) lidera su franja.

En informativos, 'Antena 3 Noticias' (19,3% y 1,9 M) encadena 77 meses consecutivos de liderazgo (desde enero 2020), reafirmando su posición como referente informativo. Crece y firma su mejor mayo en 5 años y se sitúa a +10,7 puntos de ventaja sobre su rival privado.

La 1 de TVE (11,2%) frena su crecimiento, aunque logra su mejor mayo en 14 años

Javier Ruiz en 'Mañaneros 360'

La 1 de TVE (11,2%) frena su tendencia alcista y pierde apoyo en mayo, siendo la única cadena generalista que desciende. A pesar de ello, cierra su mejor mes de mayo en 14 años.

'MasterChef' es el espacio que mejor share logra en el horario estelar (11%), a excepción del fútbol. 'La Revuelta' promedia un 10,9%, subiendo 1 punto. ‘Al cielo con ella’, con Henar Álvarez, se mantiene con un 8,4%. 'Barrio Esperanza' (8,5%), se ha ido por la puerta de atrás sin destacar. 'Se nos ha ido de las manos' ha cerrado su temporada con un débil 8,7%.

'La hora de La 1' (18,1%), 'Mañaneros 360' (15,5%), lideres de la oferta matinal; 'Directo al grano' (9,8%), 'Malas Lenguas' (10,6%) y 'Aquí la tierra' (12,1%) se mantienen estables en las tardes. Mientras, el combo de 'Valle Salvaje' (10,5%) y 'La promesa' (12,6%) lidera por decimosexto mes consecutivo.

La final de Champions League masculina entre el PSG y el Arsenal logra ser la final sin equipos españoles con mayor cuota desde 2023: 29,5%.

Los informativos de TVE anotan en mayo 1.359.000 espectadores y un 14,1% y mejoran 2.4 puntos respecto al año pasado, el mayor crecimiento interanual de su historia.

La 2 (3,3%) mejora respecto a mayo de 2025 en todas sus bandas: madrugada (+0.2); mañana (+0.4); sobremesa (+0.3); tarde (+0.9, mejor mayo desde 2010); prime time (+0.2, mejor mayo desde 2008); y late night (+0.3, mejor mayo desde 2010). Destacan ‘Malas Lenguas’ registra un 6,9%, ‘Trivial Pursuit’ (4,5%), ‘Cifras y letras’ (6%) y 'Saber y Ganar' (7%).

Telecinco (9,2%) mejora levemente sus resultados, pero anota su peor mayo histórico

María Lamela, presentadora de 'Supervivientes 2026'

Telecinco frena su caída y remonta una décima respecto al mes de abril con un 9,2%. Aun así, se trata de un mal dato a pesar de estar en emisión los dos programas estrella de la cadena: 'Supervivientes' y 'La isla de las tentaciones'.

'Supervivientes' (17,2%) triunfa pese a no lucir como años anteriores y a lo nuevo de 'La isla de las tentaciones' (14,1%) le ocurre lo mismo. 'De Viernes' (10,2%) aguanta a duras penas la dura competencia de 'Tu cara me suena' y 'Got Talent' (11,8%) cierra su peor temporada histórica.

Sus tardes siguen muy débiles con 'El tiempo justo' y 'El diario de Jorge'. 'Allá tú' (10,1%) mantiene una racha ascendente muy reseñable. En la mañana, 'El Programa de Ana Rosa' (13,4%) gana a 'Espejo Público'. 'El Precio Justo' (9%) no termina de remontar la franja.

Los espacios informativos de Telecinco marcan un bajo 8,5%, a una distancia muy grande del 'Telediario' de TVE y, fundamentalmente, de 'Antena 3 Noticias', confirmando la agudizada crisis que vive en los últimos tiempos.

Cuatro vuelve a ganar a La Sexta y alcanza la mayor ventaja en 8 años

Iker Jiménez en 'Horizonte'

Cuatro (6,5%) y La Sexta (5,8%) continúan con su feroz batalla. La cadena de Mediaset logra ganar a su rival por una diferencia muy considerable, confirmándose de esta forma la importante tendencia ascendente de la cadena roja, a diferencia de su rival, y un cambio de ciclo. Cuatro marca su mejor mes de mayo en 10 años y su mejor dato mensual dese 2021.

En La Sexta destacan a la baja 'Aruseros' (13%), 'Al rojo vivo' (8,1%), 'Zapeando' (5,9%), 'Más Vale Tarde' (5,8%), 'La Sexta Xplica', y 'El Intermedio' (6,9%). La Sexta Noticias logra un buen 7,3% y 'Anatomía de...' se queda con un estable 6,3%. Regulares han sido los estrenos de sus nuevas apuestas. 'Cara al show' se estanca con un 5,9% y 'Servicio Secreto by Chicote' y 'La Noche de Aimar' convencen a un tímido 3,5% y 5,5% respectivamente.

De la cadena de Mediaset, 'Horizonte' (8,8% diario y 11,3% el jueves) y 'Código 10' (8,4%) son las ofertas que más triunfan en el prime time debido a la incesante actualidad de estas últimas semanas. Récords que también se apuntan en el daytime 'En boca de todos' (8,7%) y 'Todo es mentira' (7,4%). 'Lo sabe, no lo sabe' (5,9%) se mantiene en la tarde.

GRUPOS: Atresmedia encadena 37 meses consecutivos de liderazgo

EMISIONES MÁS SEGUIDAS: El fútbol es lo más visto y 'Antena 3 Noticias' copa el top 20 en abierto

PROGRAMAS MÁS VISTOS: 'Antena 3 Noticias', 'El Hormiguero', 'Pasapalabra' y 'Tu cara me suena'

INFORMATIVOS: 'Antena 3 Noticias', líder sin rival

AUTONÓMICAS: TV3 (14,4%), Aragón TV (11,9%) y Canal Sur (9,5%) son las cadenas autonómicas más fuertes, aunque todas bajan

CADENAS DE PAGO: Los canales deportivos dominan el ranking

Audiencias por targets de edad

La 1 es la cadena líder entre los hombres (10.9% de share), en espectadores de 13 a 24 y en adultos de 45 a 64 años. Además, lidera en el Target Comercial con el 10.8% de cuota. Por su parte, Antena 3 es la opción líder en España en las

mujeres (15.1%), en los espectadores adultos jóvenes de 25 a 44 años y en mayores de 65 años.

¿Qué cadena de televisión lidera por franjas y días?

Antena 3 mantiene su liderazgo en la sobremesa en el mes de mayo con el 17.8% de share y en el prime time con el 13.2% de cuota. La 1 mantiene el dominio un mes más en la franja de tarde con el 11% de share y es la cadena más vista sobre todo en las mañanas (14.9%). Telecinco es la más seguida en el late night (14.1%). Por días de la semana, Antena 3 lidera de lunes a domingo.

Por CCAA: Antena 3 y La 1 de TVE se reparten el país

TDT: Las cadenas temáticas de Mediaset vuelven a ser imbatibles

FDF (2.3%) y Energy (2.2%) vuelven a situarse como las cadenas líderes entre las temáticas TDT. NOVA (1.9%) y TRECE (1.8%) completan el TOP 4.