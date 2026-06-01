Jesús Cintora va más lejos al situar lo que se esconde tras la ofensiva de La Sexta contra RTVE: "Es una cuestión de dinero"

Desde hace tiempo el PP se ha sumado a Vox en su cruzada contra RTVE y cada vez que pueden atacan a la cadena pública. Este lunes, Alberto Núñez Feijóo no dudaba en lanzar un dardo a la corporación en su entrevista en 'El programa de Ana Rosa'. Y horas después, Jesús Cintora ha querido contestarle desde 'Malas Lenguas'.

"Por lo que sea hoy tanto PP como Vox contra RTVE. Y Alberto Núñez Feijóo hablando del NO-DO y dice que si llega va a terminar con esto", exponía el presentador dando paso a un corte de lo que había dicho el líder del PP en su entrevista con Ana Rosa Quintana.

Así, 'Malas lenguas' recogía el ataque de Feijóo a RTVE desde el programa de Telecinco. "Dejaría de tener RTVE para tener el NO-Do 24 horas en favor del gobierno", le comentaba el líder del PP a Ana Rosa en 'El programa de Ana Rosa'.

Tras ello, Jesús Cintora no se quedaba callado. "Yo creo que Feijóo desde el momento aquel de la entrevista con Silvia Intxaurrondo en la que no supo reaccionar, se quedó ahí pillado con TVE. Está usted aquí invitadísimo señor Núñez Feijóo", soltaba el presentador.

"Por cierto, cuando usted quiera hablamos de pluralidad en esta televisión, a la que puede venir. No quieren. No quieren. Y hablamos por ejemplo de la televisión autonómica gallega o de la de Madrid. Y hablamos de la pluralidad si quiere. Hay que compararlo únicamente. Con que lo compare ya está. Pero claro hablar del NO-DO, el NO-DO era con Franco señor Feijóo, no sé si es que tiene algún tic con esa época pero vamos...", sentenciaba el presentador.

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🗣️ "Solo pido a la gente que haga una comparativa con las televisiones autonómicas que están en manos de PP y VOX en términos de pluralidad" expresa @jesusmarana en #MalasLenguas pic.twitter.com/qbe312kYFa — Malas Lenguas (@MalasLenguas_Tv) June 1, 2026

Jesús Cintora alza la voz contra La Sexta: "Esto es una cuestión de dinero"

Después, los colaboradores analizaban sobre la diferencia de RTVE con otros medios públicos autonómicos. "Yo solo pido a la gente que haga una comparativa con las televisiones autonómicas que ahora mismo están en manos de PP y Vox y que comparen en términos de pluralidad", pedía Jesús Maraña.

Tras ello, Jesús Cintora insistía en su réplica al PP. "Yo el dedo hace tiempo que no me lo chupo. Aquí hay absolutamente una campaña contra TVE desde hace tiempo. Y es evidente que se ve lo que va diciendo Vox, lo que dice el PP y lo que están diciendo en algunas televisiones privadas. Porque esto ya no es solo una cuestión de contenidos, es una cuestión de dinero. Que a TVE le vaya bien en audiencia está suponiendo que le vaya peor en audiencia a algunas televisiones privadas y hay campañita en contra de TVE", soltaba el presentador.

"Y nosotros a diferencia de otros no nos reunimos con Villarejo ni hablamos de lo que hay que hacer para ir en contra de dirigentes políticos y destruirlos, nosotros no. Yo con Villarejo ni un café, es la diferencia. Y a mí no me llegan órdenes de ningún dirigente político, pero ni ahora ni nunca ni reuniones con Villarejo. ¿Pero qué ocurre? Que están dolidos porque hay una cuestión de audiencia y quieren que nos quedemos en casa, donde hemos estado un buen tiempo. Esa es la clave de todo esto", sentenciaba Cintora en clara alusión a Antonio García Ferreras.