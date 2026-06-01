Quiénes son los invitados de hoy, lunes 1 de junio en 'La Revuelta', el programa de David Broncano en RTVE

Tras cerrar la semana con la visita de Belén Rueda, 'La Revuelta' regresa este lunes con más sorpresas para abrir el mes de junio por todo lo alto. David Broncano recibió por primera vez a la actriz para presentar su nueva película 'Cada día nace un listo', y terminó sincerándose sobre el motivo por el que no se había atrevido a acudir al programa entre otras confesiones sobre su trayectoria.

La visita de la actriz al espacio de TVE del pasado jueves se tradujo en un 11.4% de share y 449.000 espectadores, mientras que 'El Hormiguero' consiguió un 13.2% de share y 1.483.000 espectadores gracias a la visita de Lydia Bosch y Julio Peña. Por otro lado, 'Supervivientes' anotó un 9% de cuota de pantalla y 1.005.000 espectadores en su tramo exprés en Telecinco.

Maxi Iglesias y Margarida Corceiro, los invitados de David Broncano de este lunes en 'La Revuelta'

¿Pero quién visita hoy lunes, 1 de junio 'La Revuelta' como invitado? 'El Hormiguero' recibirá una vez más a Marta Sánchez, que hace parada en el espacio de Antena 3 en mitad de su gira de conciertos en la que continúa celebrando sus cuatro décadas de carrera para presentar su nuevo sencillo junto a Pablo Motos. Por su parte, David Broncano recibirá a Maxi Iglesias y Margarida Corceiro.

Nos pidió el bueno de Maxi venir otra vez y aquí están. pic.twitter.com/gBbH23P0rQ — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) June 1, 2026

Tras su primera visita de esta temporada para presentar su libro, el actor cumple su promesa con David Broncano y regresa este lunes al espacio de TVE junto a Margarida Corceiro, con quien protagoniza su nueva película 'Todo lo que nunca fuimos'. El viejo amigo del programa se reencontrará con el humorista para desvelar todos los detalles de este film antes de su estreno, que tendrá lugar este viernes 5 de junio.

Así, el actor regresa a 'La Revuelta' para presentar la adaptación a la gran pantalla de de la exitosa novela 'Todo lo que nunca fuimos' de Alice Kellen. Dirigida por Jorge Alonso y protagonizada por el dúo de invitados de Broncano, explora una historia marcada por la superación personal, el duelo y el amor prohibido.