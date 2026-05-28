Quién es hoy, jueves 28 de mayo la invitada de 'La Revuelta', el programa de David Broncano en TVE

Tras recibir una vez más a Manuel Carrasco, 'La Revuelta' regresa este jueves con más sorpresas para cerrar la semana de entrevistas por todo lo alto. David Broncano se reencontró con el intérprete tras la publicación de su nuevo álbum de estudio 'Pueblo Salvaje I' y justo antes de celebrar uno de los conciertos más especiales de su carrera, en el que llenará el Estadio de La Cartuja de Sevilla el próximo 13 de junio.

La visita del cantante al espacio de TVE se tradujo este miércoles en un 9.3% de share y 1.089.000 espectadores, mientras que 'El Hormiguero' consiguió firmar un 12.7% de share y 1.495.000 seguidores gracias a la visita de Melody. Por su parte, 'First Dates' se conformó con un 7.6% de cuota de pantalla y 900.000 espectadores en Telecinco.

Belén Rueda, la invitada de David Broncano de este jueves en La Revuelta'

¿Pero quién visitan hoy jueves, 28 de mayo 'La Revuelta' como invitados? 'El Hormiguero' recibirá una vez más a Lydia Bosch y Julio Peña, que acuden juntos al espacio de Antena 3 para presentar 'Fedra, en los infiernos', la nueva obra de teatro que protagonizan y que llegará al Festival de Mérida entre el 12 y el 16 de agosto. Por su parte, David Broncano recibirá por primera vez a Belén Rueda.

La actriz acudirá por primera vez al espacio de TVE este jueves meses después del estreno de 'El vestido', su último proyecto en la gran pantalla que ha supuesto su regreso al género del terror. Así, la intérprete continuará sus paradas por distintos espacios de televisión, poco después de visitar a Henar Álvarez en 'Al cielo con ella' y más recientemente 'La noche de Aimar' en La Sexta.