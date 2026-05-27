Quiénes son los dos invitados de hoy, miércoles 27 de mayo en 'La Revuelta', el programa de David Broncano en TVE

Tras recibir este martes al futbolista y jugador de la selección española Borja Iglesias, 'La Revuelta' contará este miércoles con dos nuevos invitados que darán mucho que hablar.

El programa, que ha decidido seguir apostando por su nueva estrategia de arrancar directamente con los invitados, volvió a marcar este martes uno de sus mejores registros de las últimas semanas con un 12,1% y 1.396.000 espectadores frente al 14,7% y 1.720.000 seguidores que marcó 'El Hormiguero' con Lolita Flores de invitada.

Candela Peña y Manuel Carrasco, invitados de 'La Revuelta' este miércoles

¿Pero quién visita hoy miércoles, 27 de mayo 'La Revuelta' como invitado? 'El Hormiguero' de Pablo Motos recibirá en el plató a Melody para promocionar su nuevo single, una versión del famoso 'Ilarié' que popularizó Xuxa en los años 90. Por su parte, David Broncano se sentará con la actriz Candela Peña y el cantante Manuel Carrasco.

Así, la actriz Candela Peña regresará al Teatro Príncipe Gran Vía pero esta vez no lo hará como colaboradora como suele ser habitual sino como invitada. Y es que la intérprete aprovechará para promocionar el próximo estreno de 'La desconocida', la nueva película de Netflix basada en la novela homónima de Rosa Montero y que llega a la plataforma el próximo 5 de junio.

Por su parte, Manuel Carrasco vuelve a 'La Revuelta' después de visitar 'El Hormiguero' hace casi un mes para hablar de sus próximo conciertos en La Cartuja de Sevilla y de la publicación de su último álbum, 'Pueblo Salvaje I'.