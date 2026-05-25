Quiénes son los 5 invitados de 'El Hormiguero' de toda esta semana del 25 al 28 de mayo en Antena 3

Con una nueva semana llegan nuevos invitados al plató de 'El Hormiguero'. Como ya es habitual, su presentador Pablo Motos ya ha adelantado previamente los famosos que pasarán por su mesa la semana del lunes 25 al jueves 28 de mayo a partir de las 21:50 horas. Y tras otra semana de competencia esta temporada con David Broncano, el talk show de Antena 3 vuelve a sacar la artillería pesada.

Después de una semana en la que el presentador recibió una vez más a Roberto Leal, se encontró por primera vez con Marcos Llorente, entrevistó a Pedro Alonso y Begoña Vargas tras el estreno de la segunda temporada de 'Berlín' y cerró la semana de la mano de Lola Índigo, Pablo Motos se prepara para recibir a esta tanda de invitados con los que continuar su particular guerra de audiencias contra 'La Revuelta'.

La semana de entrevistas en 'El Hormiguero' arrancará con la visita de Mónica Naranjo, que regresa al espacio de Antena 3 para presentar su nuevo single 'Puzzles'. El martes queda reservado para Lolita Flores, que se reencontrará con Pablo Motos para presentar su nueva película 'Mallorca Confidencial'.

El miércoles llega el turno de Melody, que regresa al programa de las hormigas para presentar su nueva música más de un año después de su paso por Eurovisión. El jueves, Lydia Bosch y Julio Peña serán los encargados de cerrar la semana para presentar su nueva obra de teatro 'Fedra, en los infiernos'.

Lunes 25 - Mónica Naranjo

El lunes, Mónica Naranjo dará el pistoletazo de salida a la semana de entrevistas regresando a 'El Hormiguero' con nueva música bajo el brazo. La artista, que sigue inmersa en su 'Greatest Hits Tour', vuelve al espacio de Antena 3 para presentar 'Puzzles', el nuevo sencillo que publicará el mismo día de su visita.

Martes 26 - Lolita Flores

El martes, Lolita Flores cambiará su asiento en 'Tu cara me suena' por la mesa de Pablo Motos para celebrar el estreno de su nueva película 'Mallorca Continental', que llegará a los cines el próximo 29 de mayo. Se trata de su regreso a la gran pantalla como protagonista en una cinta ambientada en Mallorca en 2007.

Miércoles 27 - Melody

El miércoles, Melody regresará a 'El Hormiguero' para desvelar todos los detalles de 'Ilaire', su nuevo single que ha estrenado justo antes de arrancar su gira de conciertos de este verano. Además, la artista se sincerará sobre otros proyectos televisivos como su participación en la próxima edición de 'El Desafío' o 'La Voz Kids'.

Jueves 28 - Lydia Bosch y Julio Peña

El jueves, Lydia Bosch y Julio Peña serán los encargados de cerrar la semana de entrevistas para presentar la nueva obra de teatro que protagonizan juntos, 'Fedra, en los infiernos', que llegará al Festival de Mérida entre el 12 y 16 de agosto.