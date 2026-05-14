Confirmados por 'El Hormiguero' los 5 invitados de la próxima semana del 18 al 21 de mayo en Antena 3

Con una nueva semana llegan nuevos invitados al plató de 'El Hormiguero'. Como ya es habitual, su presentador Pablo Motos ya ha adelantado previamente los famosos que pasarán por su mesa la semana del lunes 11 al jueves 14 de mayo a partir de las 21:50 horas. Y tras otra semana de competencia esta temporada con David Broncano, el talk show de Antena 3 vuelve a sacar la artillería pesada.

Después de una semana en la que el presentador recibió una vez más a Carolina Marín, descubrió la nueva película de Arón Piper y Marco Cáceres, se reencontró con David Bisbal y cerró la semana por todo lo alto con la visita de Fernando Tejero, Pablo Motos se prepara para recibir a esta tanda de invitados con los que continuar su particular guerra de audiencias contra 'La Revuelta'.

La semana de entrevistas en 'El Hormiguero' arrancará con la visita de Roberto Leal, que regresará al espacio de Antena 3 para presentar su primera novela 'El Sótano'. El martes queda reservado para Marcos Llorente, que visitará a Pablo Motos para charlar sobre su trayectoria deportiva.

El miércoles llega el turno de Pedro Alonso y Begoña Vargas, que aterrizarán en el programa de las hormigas tras el estreno de la segunda temporada de 'Berlín' en Netflix. Y el jueves, Lola Índigo será la encargada de cerrar la semana de entrevistas antes de arrancar su nueva gira de conciertos 'Romance de una noche de verano'.

Lunes 18 - Roberto Leal

El lunes, Roberto Leal regresará a 'El Hormiguero' por un motivo muy especial, la publicación de su primera novela 'El Sótano'. El presentador de 'Pasapalabra' se reencontrará con Pablo Motos para desvelar todos los detalles de su publicación, un adictivo thriller psicológico sobre la obsesión y la vigilancia que llegará a las librerías el próximo 27 de mayo.

Martes 19 - Marcos Llorente

El martes, Marco Llorente visitará por primera vez el espacio de Antena 3 para hacer un repaso sobre su trayectoria deportiva, sus mejores vivencias y algunos de sus temas preferidos como la salud y el bienestar. El futbolista del Atlético de Madrid e internacional con la selección absoluta se encontrará así por primera vez con Pablo Motos.

Miércoles 20 - Pedro Alonso y Begoña Vargas

El miércoles queda reservado para los protagonistas de 'Berlín y la dama de Armiño'. Pedro Alonso y Begoña Vargas acudirán a 'El Hormiguero' casi una semana después del estreno de la segunda temporada del exitoso spin-off de 'La casa de papel' en Netflix, disponible en la plataforma desde el 15 de mayo.

Jueves 21 - Lola Índigo

El jueves, Lola Índigo cerrará la semana de entrevistas por todo lo alto antes de celebrar 'GRX La Feria', el evento que encabezará en Granada el próximo 30 de mayo con un cartel de artistas con el que pretende fusionar la música urbana actual con la feria tradicional. Será además el primer espectáculo de su nueva gira de conciertos 'Romance de una noche de verano'.