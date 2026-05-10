Nuria Roca recibe el dardo del día de Marc Giró por su ideología real: "Te veo más de izquierdas que en 'El Hormiguero'"

Marc Giró sigue su gira promocional por los programas de La Sexta para tratar de relanzar las audiencias de 'Cara al show' y después de que su entrevista en 'La Sexta Xplica' se viera alterada por las declaraciones del presidente de Canarias prohibiendo que fondeara el MV Hondius, el catalán visitaba este domingo 'La Roca'.

En su salto a 'La Roca', Marc Giró lanzaba algún que otro recado a TVE y a la propia Nuria Roca por lo diferente que es cuando está en su programa de La Sexta y cuando forma parte de la tertulia de actualidad de 'El Hormiguero'.

"Este es un programa que yo lo había hecho en otras circunstancias muy felizmente pero para mí gusto le faltaba un poco de brillo y ahora lo tiene. Me parece que es televisión, televisión como este programa. Estoy en La Sexta que me parecéis todos muy simpáticos, ayer estuve en La Sexta Xplica. Y es que el mejor catering que hay en la televisión es el de La Sexta, yo estoy muy a gusto y si yo estoy muy a gusto vosotros también lo estáis", comentaba sobre su nueva etapa profesional.

Tras ello, Pilar Vidal le preguntaba por su contrato. "El contrato que tengo yo con La Sexta te voy a dar una información es que yo decidí dar un volantazo sin avisar a mi entorno, pero los gerifantes de Atresmedia me llamaron un día cuando ya lo tenía firmado porque querían conocer a mi abogada porque lo peleó todo, les sacó más pasta y no podían más con ella", aseveraba con sorna.

"Entonces no solamente estás más contento con tú programa sino que también lo estás con el contrato", comentaba Nuria Roca. "¡Cobra más que en La 1!", soltaba por su parte Berni Barrachina. "No es verdad, cobraba...", trataba de contestarle el presentador. "Pues entonces no te lo ha peleado bien si cobras menos que en La 1", le replicaba Nuria. "El dinero no lo es todo", defendía Marc Giró. "Pero si a la pregunta es si este programa tiene más presupuesto que en La 1 la respuesta es no. Que me he ido por dinero no", añadía.

El dardazo de Marc Giró a Nuria Roca por 'El Hormiguero'

Marc Giró y Nuria Roca, frente a frente en 'La Roca'

Tras ello, Nuria Roca le pedía a su compañero que se quedara a la tertulia. "Era mi sueño quedarme a una tertulia política contigo que no hay manera joder", reaccionaba Giró en alusión a su intento de participar en la tertulia política de 'El Hormiguero'. "Pensaba que estaba Juan del Val, ¿le habéis echado del programa?", se preguntaba después. "No, está en Buenos Aires", le aclaraba la presentadora.

Era justo después cuando Marc Giró no se cortaba con un dardo a Nuria Roca. "A ti te veo más de izquierdas aquí que allí, ¿cuál es la Nuria real?", le decía. "Enfócame que estaba esperándola. Tú sabes lo que pasa que no has visto una tertulia de 'El Hormiguero', opinas por los titulares y esto te va a traer algún que otro dolor de cabeza", le contestaba ella.

"Yo no lo podía decir porque estaba en la otra pero yo veía El Hormiguero. Hay que decirlo claramente nunca veía lo de.... Veía El Hormiguero y la tertulia hasta el final", sentenciaba Marc Giró dejando claro que nunca vio 'La Revuelta' y que es espectador fiel del programa de Pablo Motos.

"Si realmente vieras las tertulias de El Hormiguero hay cosas que no podrías decir. Dime algo que yo haya dicho que sea de derechas y que no sea meterme con Pedro Sánchez que puede ser que haya cosas del Presidente del Gobierno que no me gustan", le solicitaba entonces Nuria Roca lanzándole un guante. "Yo nunca he dicho que fuerais de derechas, lo que digo es que aquí estás más tú", insistía Giró. "Yo jamás sería de una manera un un sitio y de otra en otro", concluía Nuria.