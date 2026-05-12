La audiencia sienta cátedra sobre Silvia Intxaurrondo y 'Mañaneros 360' ante sus últimos resultados en La 1 de RTVE

La 1 de RTVE se ratifica como una clara referencia informativa para los ciudadanos en momentos de crisis como la derivada del hantavirus. Se comprobó el domingo con la retransmisión especial sobre el desembarco del MV Hondius y todo el dispositivo alrededor, liderando con un gran 15,7% de cuota y 423.000 espectadores en sus más de seis horas de duración con Igor Gómez y Olga Lambea al frente. Y se ha vuelto a refrendar este lunes 11 de mayo con los formatos habituales de la mañana: 'La Hora de La 1' y 'Mañaneros 360'.

Sendos magacines son la punta de lanza de la televisión en la franja matinal, acumulando muchos meses de liderazgo ininterrumpido, con grandes ventajas sobre la competencia directa, y siendo el principal activo de la cadena pública en el cómputo global diario.

Sin embargo, este lunes dispararon aún más sus ya excelentes datos regulares gracias a la cobertura relativa a la alerta sanitaria del hantavirus y a un servicio público de calidad, alejado del ruido, de la desinformación y del alarmismo. Algo que valoró a la audiencia a tenor de los registros alcanzados.

En primer lugar, 'La Hora de La 1', con Silva Intxaurrondo al mando, obtuvo un impresionante 21,7% de cuota de pantalla y más de 420.000 telespectadores de media solo en La 1 de RTVE, siendo uno de los mejores registros del año. Lideró con ventajas abismales sobre 'La mirada crítica' (Telecinco), que marcó un 9,2%, y sobre 'Antena 3 Noticias de la mañana' y 'Espejo Público', que cosecharon un 16,3% y un 12,6% respectivamente.

Además, la emisión simulcast en el Canal 24 horas de RTVE sumó un destacado 2,9% de share. De modo que, teniendo en cuenta a ambas cadenas, el programa informativo comandado por Intxaurrondo promedió un formidable 24,6% en una jornada decisiva.

21.7% de share para @LaHoraTVE en la mañana de @la1_tve con una media de 423.000 espectadores



➡️ LÍDER DE SU FRANJA



➡️ Y suma 2.9% de share en el Canal 24 Horas#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/mTMBeGEJTp — Dos30' (@Dos30TV) May 12, 2026

Posteriormente, recogió el testigo 'Mañaneros 360' con Javier Ruiz y Adela González, que mantuvo un liderazgo inexpugnable al rozar el 18% de cuota y los 600 mil televidentes de media. Ese 17,9% es el mayor resultado en lo que llevamos de mayo y entra dentro de la relación de mejores resultados anuales.

Las distancias respecto a sus rivales principales también fueron muy notorias: 'El programa de Ana Rosa' y 'Vamos a ver' firmaron un 13% y un 10,9% respectivamente en Telecinco y 'Espejo Público' un 12,6% en Antena 3.

Con estas espectaculares métricas, La 1 de RTVE logró una reseñable media del 19% de share en la franja matinal frente al 13,9% de Antena 3, el 11,2% de Telecinco, el 9,9% de La Sexta o el 6,2% de Cuatro.