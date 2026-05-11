Aluvión de críticas a Risto Mejide por su actitud con el director de Salud Pública, al que ha echado de 'Todo es mentira'

Este lunes, Risto Mejide vuelve a estar en boca de muchos en redes sociales por la actitud que ha mantenido en la conexión con Pedro Gullón, el director general de Salud Pública al cortar su conexión porque no le estaba respondiendo a lo que él quería que le contestara.
Todo se producía cuando Risto conectaba con el entrevistado para preguntarle por unas controvertidas imágenes en las que se veía a un miembro del dispositivo especial del desembarco de los viajeros del MV Hondius bajarse del autobús y quitarse el EPI sin ningún tipo de seguridad.
"¿Se han producido fallos de seguridad o no? Las imágenes hablan por sí mismas, pero vamos a preguntárselo a Pedro Gullón", comentaba Risto Mejide al saludar a su invitado. "Vamos a ver, tenemos que situar bien que las medidas que estábamos aplicando están muy por encima del riesgo del hantavirus porque creo que nos estamos confundiendo todo el rato. Es un virus que tiene una transmisión persona a persona que es muy difícil y que requiere un contacto estrecho", empezaba contestando Gullón.
"Otra cosa es que, para evitar cualquier tipo de riesgo, estemos utilizando unas medidas que están por encima de lo recomendado en estas situaciones. Por ello, imágenes concretas como la de una persona que se ha quitado la mascarilla en algún momento o la que mostrabais de una persona que no ha desechado adecuadamente el EPI, pero que en cambio si lo tenía puesto en momentos adecuados, son imágenes de un dispositivo que ha funcionado bien. Son meras anécdotas y no cambian la seguridad de todo el proceso", defendía el director general de Salud Pública.
Risto Mejide corta abruptamente y con una actitud déspota al director general de Salud Pública
Algo que llevaba a Risto Mejide a contradecirle al asegurar que no eran meras anécdotas. "No tenemos constancia de si se lo quitó antes en el autobús", aseveraba el presentador. "Porque no hay cámaras, pero se le ve que se lo quita una vez ha bajado del autobús", incidía Gullón. "Bueno, eso es una opinión igual que yo le diga que se lo ha quitado dentro del autobús porque no tenemos pruebas", le volvía a repetir el publicista.
"No voy a entrar a contestar a eso", le advertía Pedro Gullón a Mejide. "Ah bueno, pues nada, si no va a entrar usted, no entro yo tampoco. Buenas tardes", reaccionaba el conductor de 'Todo es mentira' cortando abruptamente la conexión con el experto y negándose a seguir hablando con él.
"Perdonadme, pero estoy especialmente harto y sé que me llamarán dictador pero estoy especialmente harto de que nuestros responsables públicos no respondan a las preguntas y a partir de ahora cualquier representante público que no responda a nuestras preguntas no tendrá el placer de seguir en nuestro programa. ¿Para qué le voy a dar voz a alguien que solo habla de lo que le interesa? Aquí se habla de todo o no se habla", se justificaba Risto Mejide, muy indignado.
Poco después, Risto Mejide iba más allá al mostrar en directo en 'Todo es mentira' la airada reacción de Pedro Gullón al ver que cortaba su conexión de forma repentina. "Yo le he preguntado con toda educación pero si no se adviene a responder... Además le he despedido con muchísima educación y él no se ha despedido con tanta educación. Esto no lo hacemos nunca, pero vale la pena que nuestros espectadores conozcan quién es Pedro Gullón, director general de Salud Pública, porque a la hora de despedirse ha hecho esto", avanzaba el presentador al mostrar cómo el invitado explotaba y le insultaba. "Me ha recomendado mucha fruta", comentaba con ironía Risto.
Lluvia de críticas a Risto Mejide por su actitud en 'Todo es mentira'
Y como era de esperar, este rifirrafe entre Risto Mejide y Pedro Gullón ha generado muchas críticas en redes sociales, donde muchos han señalado al comunicador por su actitud déspota ante un experto. "Poco le ha contestado ante la mala educación y falta de respeto de Risto Mejide a un funcionario que está haciendo su trabajo hace días, y solo quiere con sus preguntas desmerecer su trabajo", defendía un usuario en "X".
"Tu mala educación con los entrevistados se pasa ya de la raya, te crees el poseedor de la verdad absoluta y si alguien no te la admite, lo echas de malas formas. Luego, eres tan.... que pones la reacción del ofendido. Poco te ha llamado, eres un déspota y soberbio. Te apago", añadía otro telespectador.
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Sobre la firma
Soy el editor y redactor-jefe de El Televisero desde 2015 y desde entonces he sumado para que la web se convierta en una referencia en el ámbito televisivo.