Aluvión de críticas a Risto Mejide por su actitud con el director de Salud Pública, al que ha echado de 'Todo es mentira'

Este lunes, Risto Mejide vuelve a estar en boca de muchos en redes sociales por la actitud que ha mantenido en la conexión con Pedro Gullón, el director general de Salud Pública al cortar su conexión porque no le estaba respondiendo a lo que él quería que le contestara.

Todo se producía cuando Risto conectaba con el entrevistado para preguntarle por unas controvertidas imágenes en las que se veía a un miembro del dispositivo especial del desembarco de los viajeros del MV Hondius bajarse del autobús y quitarse el EPI sin ningún tipo de seguridad.

"¿Se han producido fallos de seguridad o no? Las imágenes hablan por sí mismas, pero vamos a preguntárselo a Pedro Gullón", comentaba Risto Mejide al saludar a su invitado. "Vamos a ver, tenemos que situar bien que las medidas que estábamos aplicando están muy por encima del riesgo del hantavirus porque creo que nos estamos confundiendo todo el rato. Es un virus que tiene una transmisión persona a persona que es muy difícil y que requiere un contacto estrecho", empezaba contestando Gullón.

"Otra cosa es que, para evitar cualquier tipo de riesgo, estemos utilizando unas medidas que están por encima de lo recomendado en estas situaciones. Por ello, imágenes concretas como la de una persona que se ha quitado la mascarilla en algún momento o la que mostrabais de una persona que no ha desechado adecuadamente el EPI, pero que en cambio si lo tenía puesto en momentos adecuados, son imágenes de un dispositivo que ha funcionado bien. Son meras anécdotas y no cambian la seguridad de todo el proceso", defendía el director general de Salud Pública.

Risto Mejide corta abruptamente y con una actitud déspota al director general de Salud Pública

Risto Mejide y Pedro Gullón en 'Todo es mentira'

Algo que llevaba a Risto Mejide a contradecirle al asegurar que no eran meras anécdotas. "No tenemos constancia de si se lo quitó antes en el autobús", aseveraba el presentador. "Porque no hay cámaras, pero se le ve que se lo quita una vez ha bajado del autobús", incidía Gullón. "Bueno, eso es una opinión igual que yo le diga que se lo ha quitado dentro del autobús porque no tenemos pruebas", le volvía a repetir el publicista.

"No voy a entrar a contestar a eso", le advertía Pedro Gullón a Mejide. "Ah bueno, pues nada, si no va a entrar usted, no entro yo tampoco. Buenas tardes", reaccionaba el conductor de 'Todo es mentira' cortando abruptamente la conexión con el experto y negándose a seguir hablando con él.

"Perdonadme, pero estoy especialmente harto y sé que me llamarán dictador pero estoy especialmente harto de que nuestros responsables públicos no respondan a las preguntas y a partir de ahora cualquier representante público que no responda a nuestras preguntas no tendrá el placer de seguir en nuestro programa. ¿Para qué le voy a dar voz a alguien que solo habla de lo que le interesa? Aquí se habla de todo o no se habla", se justificaba Risto Mejide, muy indignado.

"Estoy especialmente harto de que los representantes públicos no respondan". Risto Mejide da por finalizada la entrevista con Fernando Gullón, en pleno debate sobre el operativo en el crucero con hantavirus. #TEM11M pic.twitter.com/SUEHp2HdxX — Todo Es Mentira (@todoesmentiratv) May 11, 2026

Poco después, Risto Mejide iba más allá al mostrar en directo en 'Todo es mentira' la airada reacción de Pedro Gullón al ver que cortaba su conexión de forma repentina. "Yo le he preguntado con toda educación pero si no se adviene a responder... Además le he despedido con muchísima educación y él no se ha despedido con tanta educación. Esto no lo hacemos nunca, pero vale la pena que nuestros espectadores conozcan quién es Pedro Gullón, director general de Salud Pública, porque a la hora de despedirse ha hecho esto", avanzaba el presentador al mostrar cómo el invitado explotaba y le insultaba. "Me ha recomendado mucha fruta", comentaba con ironía Risto.

Así reaccionó Pedro Gullón, director general de Salud Pública, tras el corte de la entrevista con Risto en #TodoEsMentira #TEM11M pic.twitter.com/3pJQjGEfwI — Todo Es Mentira (@todoesmentiratv) May 11, 2026

Lluvia de críticas a Risto Mejide por su actitud en 'Todo es mentira'

Y como era de esperar, este rifirrafe entre Risto Mejide y Pedro Gullón ha generado muchas críticas en redes sociales, donde muchos han señalado al comunicador por su actitud déspota ante un experto. "Poco le ha contestado ante la mala educación y falta de respeto de Risto Mejide a un funcionario que está haciendo su trabajo hace días, y solo quiere con sus preguntas desmerecer su trabajo", defendía un usuario en "X".

"Tu mala educación con los entrevistados se pasa ya de la raya, te crees el poseedor de la verdad absoluta y si alguien no te la admite, lo echas de malas formas. Luego, eres tan.... que pones la reacción del ofendido. Poco te ha llamado, eres un déspota y soberbio. Te apago", añadía otro telespectador.

Así se comporta RISTO MEJIDE cuando un epidemiólogo experto en medicina preventiva le desmonta sus alarmistas bulos y no entra en su estúpido juego



Para este idiota es más importante su orgullo que las debidas explicaciones de un Director General



@pgullon@todoesmentiratv pic.twitter.com/aTnDyFxIXQ — GUILLERMO GUIJARRO (@remerikos) May 11, 2026

Lamentable la actitud de Risto Mejide con el Director General de Salud Pública, cuando le explica que fue un bulo que una persona se quitara la EPI dentro del autobús. pic.twitter.com/3IrnyjvyzO — Julián Macías Tovar (@JulianMaciasT) May 11, 2026

Poco le ha contestado ante la mala educación y falta de respeto de Risto Mejido a un funcionario que está haciendo su trabajo hace días, y solo quiere con sus preguntas desmerecer su trabajo. https://t.co/9kY0OLQHij — Martina 🇦🇷🇮🇹🇪🇸 (@argentinita2010) May 11, 2026

Tu mala educación con los entrevistados se pasa ya de la raya, te crees el poseedor de la verdad absoluta y si alguien no te la admite, zas lo echas de malas formas. Luego, eres tan.... que pones la reacción del ofendido. Poco te ha llamado, eres un déspota y soberbio. Te apago. — dirdam (@dirdam3) May 11, 2026

Lo de Risto es de quitar la TV y no ponerlo más, es un sinverguenza que trata a la gente con superioridad como si èl fuera un ser superior, viendo donde trabaja se puede saber qde qué pie cojea. — Rosa menendez (@rousa111) May 11, 2026

Mal educado y grosero @ristomejide Tiene que respetar al invitado y está claro que por encima del buen hacer de un profesional está su prepotencia y animadversion a todo lo q tenga que ver con este gobierno.

Que se vuelva a las varietés y deje trabajar a periodistas #TEM11M — MAR (@charito_fdz) May 11, 2026

Falso Risto, todos lo hemos oído contestarte, otra cosa es que no quiera entrar a discutir tu opinión de si tal vez podría haberse quitado la mascarilla antes de bajar. Porque la verdad es que en el video no se ve una mierda hasta que no está fuera. — F. M. (@FM4325518810420) May 11, 2026

Pero a donde carajo estamos llegando? Sabe mas Risto mejode que el director General de Salud Publica. No se puede dar mas asco, si no responde lo que quieres le cortas como un maleducado. Estáis muy reventados. pic.twitter.com/3peHn6iO1n — liuno liuno (@Miriel1970) May 11, 2026

Ale… este y Nacho Abad cortados por el mismo patrón. BULEROS. Cambia el nombre del programa y llámalo “TODO POR LA PASTA” … y nos quiere dar lecciones. Tu solo quieres lameculos… un poquito de dignidad que ya tienes que tener suficiente para vivir bien, no caigas tan bajo. — PICARA (@picaraxm) May 11, 2026

@ristomejide es un mercenario.

Pedirle integridad a este sujeto que se hizo famoso humillando a chavales es imposible. https://t.co/dLXgXsigX5 — Carmina R (@CarminaReinadeE) May 11, 2026

No me extraña, Risto es un impresentable. https://t.co/CVOvuAbzVy — Mith (Taylor's Version) (@Its_Mith_) May 11, 2026

Mejide, eres un juntaletras conspiranoico en nómina… #PedroGullon te da mil vueltas en conocimiento, elegancia y discurso https://t.co/pLAe6SRxWe — LuisaCasaux 🏳️‍🌈🧑🏻‍💻 (@Lcasaux) May 11, 2026