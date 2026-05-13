El público dicta sentencia a la entrevista de Josep Pedrerol a Florentino en La Sexta y hay división y una crítica repetida

La Sexta decidía levantar este miércoles su programación a última hora para realizar una entrevista en exclusiva a Florentino Pérez tras la polémica que suscitó su rueda de prensa de este martes, atacando desaforadamente a periodistas y a medios de comunicación. El encargado de hacer dicha entrevista ha sido Josep Pedrerol en un especial.

Esta entrevista llega después de que todo el mundo y todos los programas de televisión hayan abordado este miércoles las polémicas declaraciones que dejó Florentino durante la comparecencia que él mismo convocó para anunciar que se presentaba a las elecciones para ser reelegido presidente del Real Madrid.

Cabe decir que fue una rueda de prensa llena de tensión y en la que se vio a un Florentino Pérez completamente desbordado y aturdido en la que era su primera vez ante los medios de comunicación en más de diez años. Se notó que el empresario tenía ganas de enfrentarse a la prensa, pues no dudó en señalar directamente al ABC y a otros periodistas como Juanma Castaño (COPE) o Manu Carreño (Mediaset), acusándoles de querer acabar con el Real Madrid y desatando toda una teoría de la conspiración en contra del club blanco.

De todo ello, le ha preguntado Josep Pedrerol en la entrevista de La Sexta a Florentino Pérez. También de las polémicas palabras que le dedicó a dos periodistas. Por un lado, lo que dijo de Lola Hernández de Fox News al dirigirse a ella como "esa niña que tiene derecho a hablar también y no vosotros que sois muy feos" o cuando habló de María José Fuenteálamo de ABC asegurando que era "una periodista mujer que no se si sabe de fútbol o no". Comentarios que Pedrerol le ha afeado en directo.

Josep Pedrerol a Florentino Pérez: "Este Florentino sí es mi Florentino, no el de ayer"

Antes de la entrevista, en 'Más vale tarde', Josep Pedrerol comentaba que él creía que se equivocó con su actitud ante la prensa y advertía que iba a ser muy directo en su charla con Florentino. "Yo no voy a ser un palmero, la gente está diciendo que será una entrevista suave, no, le voy a decir lo que pensamos todos", avanzaba. Y lo cierto es que esa premisa la ha cumplido para un sector de la audiencia.

Durante la entrevista, el presentador Josep Pedrerol le ha corregido su actitud en su rueda de prensa y le ha reprochado que "se ha equivocado" señalando a periodistas. Al término de la emisión, Pedrerol se ha despedido con estas palabras de reconocimiento: "Este Florentino sí es mi Florentino, no el de ayer. Gracias por elegir La Sexta". Por su parte, el presidente del Real Madrid se ha justificado tras mostrar una cara irreconocible: "La gente vio un Florentino enfadado, harto y herido con la manipulación de algunos medios de comunicación", ha sentenciado antes de concluir la emisión.

👐 "El martes la gente vio a un FLORENTINO HARTO".



🗣️ "¿Lo de 'la niña'? No era negativo: estaba levantando la mano pidiendo paso y no se lo daban".



‼️ FLORENTINO se explica con @jpedrerol en #FlorentinoLaSexta. pic.twitter.com/o8W2QlnqSC — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) May 13, 2026

Las redes sentencian la entrevista de Florentino en La Sexta

Finalmente, tras la emisión de la entrevista de Josep Pedrerol a Florentino Pérez la audiencia ha sido muy contundente con sus reacciones en redes sociales, donde se ha registrado cierta disparidad de opiniones. Una parte de los espectadores han valorado positivamente el tono de la entrevista del periodista deportivo, siendo incómodo y más "incisivo" de lo esperado en algunos momentos a pesar de que el magnate no paraba de interrumpir y no practicaba la escucha activa.

#florentinolasexta está quedando igual de mal que ayer. Conspiranoico,contradictorio, y Pedrerol más incisivo y profesional de lo esperado. No hay color en agilidad mental y reflejos pic.twitter.com/6TOYXJJ6tI — oscarmorenonfire (@82Oscarmoreno) May 13, 2026

Magnífica entrevista aunque Florentino lo pone difícil. No deja preguntar y cero autocrítica #FlorentinoLaSexta — Ricardo Garcés Aguayo (@rigarcesag) May 13, 2026

Esperaba mejores preguntas de Pedrerol. Esta siendo repetitiva la entrevista #FlorentinoLaSexta . Pregunta sobre el grupo, la actitud de Mbappe, el entrenador... — De Hector aprendí la sabrosura (@Hector11f) May 13, 2026

Estoy flipando de que Pedrerol no se la esté mamando y le esté dando zascas. #FlorentinoLaSexta — Tu Lapi televisiva. (@ComentandoTivi) May 13, 2026

Como Pedrerol siga haciendo preguntas incómodas, Florentino se va a dar de baja en Atresplayer Premium. #FlorentinoLaSexta — CookieTriki (@cookietriki) May 13, 2026

Pues Pedrerol me está sorprendiendo para bien #FlorentinoLaSexta — Rafael García López (@rafaglaf99) May 13, 2026

Florentino debe saber que si concede una entrevista, tiene que dejar preguntar al periodista.#FlorentinoLaSexta — Antonio Garcia (@antoniocs04) May 13, 2026

En paralelo, hay quienes han considerado que la entrevista ha resultado repetitiva y que no ha aportado nada nuevo respecto a la rueda de prensa concedida 24 horas antes. "40 minutos de entrevista para repetir lo dicho ayer, nada nuevo", ha sentenciado un espectador en esa dirección.

40 minutos de entrevista para repetir lo dicho ayer, nada nuevo y de Negreira poco y nada. #FlorentinoLaSexta — Álvaro Bustamante® (@alvarowtf) May 13, 2026

Por otro lado, también ha habido cierta división a la hora de examinar la actitud de Florentino Pérez en su reaparición en La Sexta. Mientras unos han señalado que estaba "más calmado y lúcido" frente al "calentón" de ayer, otros han echado de menos "autocrítica" en las intervenciones del presidente.

Quienes han ido más allá han sido el periodista David Bernabéu Reverter (Sports), que ha hablado de "dos ridículos en 24 horas. Récord sin precedentes". O el también periodista deportivo Óscar González Turiño (Agente Libre), que ha dejado la siguiente valoración: "Florentino está muy mal asesorado comunicativamente hablando, ayer interrumpía a los periodistas y hoy a Pedrerol".

Se nota que hoy Florentino se ha preparado la entrevista. Está más calmado y más lúcido, lo de ayer fue un calentón que se le fue de las manos y hoy se está redimiendo #FlorentinoLaSexta — janic the hedgehog (@janicth) May 13, 2026

¿Cómo habéis visto a Florentino Pérez? A mí hoy sí me ha gustado más, hoy sí he reconocido a mi presidente.#FlorentinoLaSexta — Gabriel Esteban (@25CR792) May 13, 2026

Florentino tendría que empezar con la autocritica, dejar de lado al periodismo y centrarse en el Madrid#FlorentinoLaSexta — Álvaro Bustamante® (@alvarowtf) May 13, 2026

Dos ridículos en 24 horas. Récord sin precedentes. — David Bernabeu Reverter (@DBR8) May 13, 2026

Florentino está muy mal asesorado comunicativamente hablando, ayer interrumpía a los periodistas y hoy a Pedrerol.



Muestra imagen de nerviosismo cuando probablemente esté más que tranquilo. — Óscar González Turiño (@Turi_Oscar) May 13, 2026