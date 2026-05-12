Terremoto en Telecinco: Retira 'El Diario' de Jorge Javier y entrega la tarde al equipo de 'De Viernes' con tira diaria

Mediaset prepara un terremoto en las tardes de Telecinco de cara a verano, que se traducirá, de entrada, en la retirada de 'El Diario de Jorge', el formato de testimonios de Jorge Javier Vázquez, para poner en marcha un nuevo formato de actualidad y corazón con Mandarina, la productora de 'De Viernes'.

Es la información que ha avanzado en exclusiva 'Poco Pasa TV' poco antes de la convocatoria organizada por Mediaset España con los medios de comunicación, entre ellos El Televisero, para avanzar los nuevos formatos que se pretenden testar de cara al periodo estival.

En ella, la cadena ha confirmado que 'El Diario de Jorge' descansará "en verano" con la idea de retomarlo en septiembre. En su lugar, se lanzará un magacín conducido por Santi Acosta y Beatriz Archidona que se llamará 'De lunes a viernes' y que vendrá a ser una edición diaria de 'De Viernes', que también sufrirá un parón estival.

Este sustancial movimiento de parrilla se sumará a otro de gran relevancia: la apuesta por un dating show con Carlos Lozano al frente que abrirá las tardes del canal de lunes a viernes (15:45 horas). Un formato, producido por Bulldog TV ('Casados a primera vista', 'Hay una cosa que te quiero decir'), que llevará por título 'Amor o lo que surja'.

La idea es lanzar estos nuevos programas en la segunda quincena de junio, aunque esta previsión puede estar sujeta a eventuales variaciones. De momento, no se han precisado horarios, pero la tarde de Telecinco, con el concurso 'Allá Tú' manteniéndose inalterable, quedaría así:

'Amor o lo que surja'

'El Tiempo Justo'

'De lunes a viernes'

'Allá Tú'

Con esta profunda remodelación en la parrilla vespertina, aprovechándose una época propicia como es el periodo estival, Telecinco pretende reconectar con la audiencia perdida, que es mucha, y empezar a salir de la mayor crisis de su historia.

En ese sentido, Alberto Carullo, Director General de Contenidos de Mediaset, ha declarado que el verano "es una gran oportunidad para lanzar y acometer una serie de proyectos". "Suele ser una época en la que las cadenas bajan el pistón y nosotros haremos todo lo contrario. Creemos que tenemos la oportunidad de introducir otros géneros y rostros diferentes para enriquecer y dar mayor variedad a la oferta de Telecinco", ha defendido el directivo.

Estos nuevos proyectos no se conciben solo para los meses de verano, ya que la intención en el grupo audiovisual italiano es continuar con esta estrategia de cara a la próxima temporada 2026/2027 siempre y cuando haya "una respuesta positiva" del público.